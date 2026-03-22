“Imagínate un puente de Miami a La Habana”: canción conecta a cubanos de ambas orillas

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Los conocidos artistas cubanos Jacob Forever, Chacal y Yotuel, radicados en Miami, lanzaron un tema musical junto con su video clip, que reivindica la libertad que Cuba, como una puente para la prosperidad y modernidad que llegaría a la Isla una vez liberada del castrismo.

“Puente Libertad” da título a la nueva canción, ya disponible en todas las plataformas digitales desde el pasado 20 de marzo, con una letra que presenta un país post-comunismo transformado, con establecimientos emblemáticos de la vida moderna como McDonald’s, Walmart y CVS por toda La Habana.

“Queremos que el mundo vea la Cuba que soñamos: una Cuba que ya no llora, que vuelve a sus barrios con alegría y que se abre al mundo con la frente en alto”, comentaron los artistas sobre “Puente Libertad”, que usa imágenes de inteligencia artificial de alta gama para graficar esa nación del futuro.

“Imagínate un puente de Miami a La Habana, pa’ hacer lo que yo quiera, lo que me dé la gana”, reza el estribillo del tema, que gira en torno a una supuesta carretera rápida o “Expressway” desde Miami hasta La Habana, como vía que conecte a ambos lados del Estrecho de la Florida.

“Imagínate un puente, un puente de Miami a La Habana, pa’ que la gente venga, pa’ que la gente vaya. Como antes del ‘59, salir temprano y virar a las 9, yo quiero un puente que me traiga y me lleve”, dice la letra, un guiño a la Cuba republicana, cuando había facilidad para viajar entre ambos países.

Jacob Forever, cuyo nombre real es Yosdany Jacob Carmenates, saltó a la fama como integrante del dúo Gente de Zona. Tras iniciar su carrera en solitario, logró éxitos internacionales como “Hasta que se seque el Malecón”, y se ha consolidado como una figura clave del sonido urbano cubano.

Ramón Lavado Martínez, conocido artísticamente como El Chacal, desarrolló su carrera primero en Cuba y luego en Miami, donde se posicionó dentro del llamado cubatón. Tiene colaboraciones con múltiples artistas del género y ha mantenido presencia constante en el circuito musical del exilio cubano.

Yotuel Romero inició su trayectoria en la banda Orishas, ganadora de premios Grammy Latinos y considerada pionera en la internacionalización del rap cubano. En su etapa como solista ha combinado proyectos musicales con su activismo político. Es uno de los autores del conocido tema Patria y Vida.

Acerca de “Puente Libertad”, los artistas también aseguraron: “El arte no puede ser indiferente cuando un pueblo sufre. Únete a este sueño de una Cuba moderna, libre y próspera. Imaginemos juntos ese puente que nos conecta a todos, donde la felicidad y la abundancia sean el presente de nuestra isla”.