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“Menudo circo, se están burlando de las miserias del pueblo”, cubanos critican llegada la flotilla humanitaria

Nuestra America Convoy, en La Habana.
Nuestra America Convoy, en La Habana.

Sumario

  • Cubanos opinan sobre la llegada a Cuba de representantes de ONG internacionales y partidos políticos afines al régimen, junto con el primer barco de una flotilla humanitaria desde México.
  • Numerosos testimonios locales expresan desconfianza, afirmando que la ayuda no beneficiará al pueblo sino al gobierno, reforzando su permanencia en medio de la crisis.
  • Temor a que la ayuda sea desviada y vendida en tiendas en divisas, según activistas y especialistas.
  • Opositores denuncian que el convoy ignora la realidad del país y sirve para sostener una “utopía” oficialista.

La llegada a Cuba de la flotilla humanitaria procedente de México ha generado un intenso debate entre la población, que cuestiona su verdadero impacto y teme que la ayuda no llegue a quienes más la necesitan.

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Ni llegará al pueblo ni representará un respaldo para la ciudadanía, opinaron cubanos entrevistados por Martí Noticias sobre la proclamada "solidaridad" de activistas y políticos alineados al régimen de La Habana y la ayuda de la flotilla internacional con ayuda humanitaria desde México.

Por el contrario, consideran que estos gestos contribuyen a afianzar en el poder a los gobernantes que mantiene al país en una profunda crisis social y económica.

Cubanos cuestionan impacto de flotilla humanitaria desde México
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Cubanos cuestionan impacto de flotilla humanitaria desde México
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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“Eso no llega nunca a nuestras manos, eso es para beneficiar al régimen de aquí de Cuba”, dijo Berta Solórzano, residente en La Habana Vieja.

La flotilla integra la caravana “Nuestra América Convoy a Cuba” con más de 600 participantes de 33 países, según información oficial.

La mayoría arribó por vía aérea desde el fin de semana y fue recibida el viernes por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel.

Por su parte, la Aduana de Cuba informó a través de sus redes sociales que la flotilla transporta 14 toneladas de ayuda humanitaria y cuenta con la participación de una treintena de activistas de 11 países, algunos de los cuales han integrado misiones similares en Gaza.

Según la institución, más allá del valor material, el gesto posee una "fuerza simbólica".

El Convoy Nuestra América el 24 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Perez
El Convoy Nuestra América el 24 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Perez


En declaraciones al diario El País, Elaine Acosta, investigadora cubana asociada al Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida, calificó el convoy como una maniobra política. Según la especialista, la acción está más vinculada con la élite cubana que con la ciudadanía.

Acosta señaló el temor de que esta ayuda sea desviada de sus fines originales y termine vendiéndose en tiendas en divisas.

Esta opinión la comparte Yanaisy Curbelo, activista y madre de un preso político del 11J residente en La Habana: “Ellos no están viendo, no creen en uno, ellos creen en los dictadores, por eso es que funciona así. Ninguna de esa donación viene para el pueblo, todo va para la tienda en MLC o dólares”.

También desde la capital cubana, el opositor Manuel Cuesta Morúa ofreció su opinión sobre el tema: “En vez de hablar de las condiciones y las circunstancias y la situación real que tiene el país, que es global, que es compleja, que pasa por la ayuda humanitaria, se deciden y se dedican a reflotar su utopía".

Cuesta Morúa citó la imagen dada por la activista Marthadela Tamayo: "Dijo que era como el Titanic, alguien tocando música en la cubierta de ese barco mientras el barco se hundía”.

En redes sociales no se han hecho esperar las reacciones. En Facebook, Muri Danny expresó: “Que se queden a vivir ahí para que de verdad sientan en carne propia el amor de su dictador”.

Asimismo, Ileana Pérez-Corona señaló: “Descarados, traen a Cuba una limosna y pasan días de vacaciones en un país esclavo”.

Por su parte, Juliet P Cruz comentó: “Menudo circo, se están burlando de las miserias del pueblo”.

Cerca del puerto de La Habana, donde atracó el barco Granma 2.0, reside Manuel Soria, desde allí fustigó la iniciativa. "Ellos lo que vinieron aquí a apoyar la dictadura del régimen castrista".

El residente de La Habana Vieja sentenció: "Si viene con estas condiciones, que aquí no vengan más, porque nosotros no hemos visto ayuda ni nos hemos beneficiado, lo que estamos es cada día pasando más hambre".

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    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

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