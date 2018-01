Cubanos residentes en Estados Unidos, cuyos familiares necesitan viajar a Colombia para procesar en la Embajada estadounidense en Bogotá sus trámites de inmigrantes, han reunido un millar de firmas pidiendo a Colombia que flexibilice los requerimientos para viajar a ese país con una visa temporal.

"Ya hoy llegamos a las mil firmas y aunque he llamado varias veces a la Cancillería colombiana no he logrado que me atiendan", dijo a Martí Noticias Enrique Santana, promotor de la petición, que está alojada en el sitio online Change.org.

Santana, residente en Rochester, Nueva York, señaló que la garantía que requiere el Consulado de Colombia, que pide constancia de que los interesados en la visa han mantenido $2,000 dólares durante seis meses en su cuenta bancaria, es un requisito innecesario en el caso de los cubanos que viajan única y exclusivamente para trámites consulares a Bogotá.

"Este trámite no tiene sentido, y solo dificulta y demora los viajes y el reencuentro familiar”, asegura la petición que circula también en las redes sociales.

"En mi caso tengo cuatro familiares reclamados, lo que me obliga a tener $8,000 dólares desde hace seis meses en el banco", afirmó.

La carta, dirigida a la Canciller de Colombia María Angela Holguín, señala que este grupo de cubanos no viaja a Colombia “en condición de turistas, porque no lo son”.

Santana indicó en los comentarios del sitio Change.org que “durante 4 décadas la embajada de Suiza en La Habana gestionó todo lo referente a las visas a EEUU. Podrían volver a hacerlo sin necesidad del viaje a Colombia”.

“La petición está basada en que nuestros familiares estarán no más de dos semanas en Bogotá, no van haciendo turismo, van a estar haciendo trámites, no se van a quedar en Colombia, porque de hecho su destino final es Estados Unidos”, dijo Santana a Martí Noticias.

(Escrito por Pablo Alfonso, con reporte de Ivette Pacheco y Change.org)