Arrestadas Damas de Blanco y dramaturgo que las apoyaba en domingo 133 de #TodosMarchamos

Un grupo de tres Damas de Blanco y dos activistas de derechos humanos, entre ellos el dramaturgo Adonis Milán, fueron arrestados al salir a marchar desde la sede de la organización en Lawton, mientras que unas treinta mujeres resultaron detenidas en otros municipios de la capital, Matanzas, Guantánamo y Santiago de Cuba.

Lourdes Esquivel que quedó a cargo de la casa donde se reúne el grupo en Lawton, dijo a Martí Noticias que los arrestos ocurrieron cuando salieron a realizar la marcha en el domingo 133 de la campaña Todos Marchamos que llevan adelante en la isla por la libertad de los presos políticos.

Antes de salir a marchar el artista Adonis Milán, habló con Martí Noticias del motivo de su presencia en el lugar y reafirmó la decisión de respaldar y solidarizarse con todos los movimientos disidentes en la isla en especial a las Damas de Blanco porque “mantienen una resistencia admirable”.

El artista colabora con campaña Cuba Decide que aboga por realización de un Plebiscito que lleve a un cambio democrático en Cuba y reafirmó que apoya "a todo el que este contra el castrismo y la dictadura de Raúl Castro".

Minutos antes de su arresto, Berta Soler líder del grupo opositor, reportó que habían obtenido informes de 13 Damas de Blanco arrestadas en diferentes municipios de la capital y dos arrestos en las localidades de Guantánamo (1) y Santiago de Cuba (1) así como una veintena en Matanzas.

Leticia Ramos Herrería que lidera el grupo en Matanzas confirmó que la Seguridad de Estado impidió a más de una veintena de mujeres asistir a misa en varias localidades.

Las detenciones ocurrieron en Cárdenas (8), Colón (9), Jovellanos (3) y en todos los casos las mujeres fueron liberados dos y tres horas más tarde, detalló Ramos.

La Seguridad del Estado aplica multas a las Damas de Blanco cuando las detiene.

En Colón Niala Puentes Batista una nueva integrante del grupo que comenzó a marchar con las damas el 14 de enero ha sido multada en 4 ocasiones.

"Me me multan con 150 pesos por“violar al cordón de seguridad y me amenazaron con que me van a quitar mi hijo si continúo en las Damas de Blanco", relató la mujer que insiste en que seguirá marchando los domingos.

Por más de un año las fuerzas represivas han impedido domingo tras domingo que las Damas de Blanco asistan a misa y aplican multas a las activistas por una supuesta violanción del cordón de seguridad que las mujeres se niegan a firmar por considerarlas injustas y arbitrarias.