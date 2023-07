CPJ emite alerta tras amenazas al periodista cubano Jiménez Enoa y pide una investigación

"En Barcelona, a una cuadra de donde vivo acá, mientras llevaba a mi hijo en su cochecito, dos hombres cubanos, pasaron por mi costado y me gritaron: Abraham, sabemos que estás cerca de tu casa. Me detuve, los miré y miré a mi hijo, que me preguntó: ¿papá qué pasa? Los hombres se rieron. Siguieron riendo mientras se alejaban. Por mi hijo, decidí quedarme parado. De lejos detallé la ropa de los dos hombres: vestían pulovers de cuello por dentro de sus pantalones. La pinta clásica de los segurosos cubanos. El pasaje me hizo viajar a mis últimos días en Cuba, donde no podía ni dar un paso sin sentirme vigilado, observado, sin que me provocaran en la calle. La Seguridad del Estado no va a descansar, no va a detener sus métodos mafiosos. Su único fin es intentar amedrentar a quienes denunciamos los atropellos del régimen, aunque estemos a un océano de distancia. De más está decir que no me voy a quedar, jamás, en silencio", denunció el periodista ganador del Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2022 del CPJ.