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Cerca del 80 por ciento de Cuba sigue apagada (VIDEO)

Cuba en apagón en marzo de 2026.
Cuba en apagón en marzo de 2026.

La crisis energética en Cuba continúa sin señales de mejora, con la Unión Eléctrica reportando apenas 806 MW de disponibilidad en el Sistema Eléctrico Nacional, muy por debajo de la demanda habitual de más de 3.000 MW.

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La más reciente actualización oficial de la Unión Eléctrica (UNE) de Cuba mantiene un panorama gravísimo sobre la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional, con tan sólo 806 MW.

La cifra por debajo de los 1.000 MW en pleno día, refleja poco avance tras el colapso total del 16 de marzo. La cantidad reportada en el mediodía de este martes indica que la generación se mantiene colapsada o muy limitada por averías masivas en las termoeléctricas.

Los 806 megavatios de potencia disponible para generar y distribuir electricidad en toda la isla es una cifra extremadamente baja, teniendo en cuenta que la demanda pico en Cuba ronda los 3.000-3.200 MW o más.

La gran mayoría del país, más del 70-80 por ciento del territorio y la población, está sufriendo apagones en ese instante o ha estado en las horas previas, ya que no alcanza ni para cubrir una fracción mínima de la demanda real.

Info Martí | Continuará el apagón
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Info Martí | Continuará el apagón
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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Las provincias Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo aún no se han conectado a la red eléctrica, reportó la UNE, aclarando que el servicio ha sido paulatinamente restablecido en el 50 por ciento de la capital cubana.

La UNE prevé la entrada de la Unidad 1 de la Central Termo Eléctrica Lidio Ramón Pérez "Felton" en el horario de la noche.

La Felton de Holguín, es una de las más importantes del oriente cubano, donde han estallado fuertes protestas por la falta de electricidad.

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