Elon Musk: la red satelital Starlink "funciona en Cuba"

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El magnate estadounidense Elon Musk confirmó que el servicio de internet satelital Starlink funciona en Cuba.

El anuncio, realizado a través de su plataforma X, lanzó un desafío directo al monopolio estatal cubano ETECSA, que controla las telecomunicaciones en la isla.

“Funciona en Cuba, solo que no puede venderse allí”, escribió Musk en la red social X al responder a un usuario que preguntaba sobre el servicio.

Siguiendo el modelo aplicado en países con políticas restrictivas, como Irán y Venezuela, la constelación de satélites de baja órbita permite que cualquier usuario con una terminal compatible se conecte a la red global.

El acceso a este sistema facultaría a los ciudadanos cubanos para evadir filtros, la censura y los recurrentes "apagones digitales" que han caracterizado la gestión de las telecomunicaciones por parte del gobierno local.

En abril de 2025, la congresista Nicole Malliotakis opinó que existe una oportunidad de proveer servicio a través de Starlink a los cubanos, para que el pueblo reciba información, y también para exponer lo que sucede en la isla.

El régimen de La Habana ha advertido en el pasado que el uso de Starlink sin autorización es ilegal y está sujeto a severas sanciones. Según ETECSA, el uso de estos equipos interfiere el buen funcionamiento de las telecomunicaciones en Cuba.

Expertos opinan que el hecho de que los ciudadanos de un régimen como el cubano puedan tener acceso a una tecnología novedosa como la de Starlink va contra su objetivo de mantener el monopolio de las comunicaciones.

Cuba vive una profunda crisis económica, sin abastecimiento de petróleo y cortes frecuentes del servicio eléctrico que este lunes derivaron en un apagón masivo, tras la desconección del sistema electroenergético nacional.

Ante esta situación, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró el lunes en una conferencia de prensa su interés de impulsar un cambio en la isla. "Tendré el honor de tomar Cuba", subrayando su firme intención de forzar un cambio radical en el país.

El mandatario defendió la eficacia de su bloqueo energético total, asegurando que los cortes eléctricos masivos son el resultado de una estrategia de presión. "Podemos hacer lo que queramos con ella", sentenció Trump.