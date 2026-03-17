Oncena noche de protestas en Cuba

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Cuba vivió en la noche del lunes su oncena jornada de protestas en medio de un apagón general, tras la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que dejó a millones de personas sin servicio.

En La Habana retumbaron las cazuelas una vez más, según confirmaron a Martí Noticias vecinos del municipio Diez de Octubre.

Mientras, en los barrios El Belica y La Cubalina, en Bauta, provincia de Artemisa, los residentes volvieron a manifestarse con toque de cazuelas.

"En el Belica se sintieron disparos", dijo un vecino que no se identificó por temos a represalias.

La estatal Unión Eléctrica (UNE) dijo este martes que en el transcurso de la noche del lunes se enlazó el SEN desde Pinar del Río hasta Holguín. "Se encuentran en proceso de arranque la Unidad 8 de la CTE de Mariel, la CTE Antonio Guiteras y la Unidad 3 de Cespedes", detalló la empresa en un post en sus redes sociales.

Añadió que la subestación de la CTE de Felton, en Holguín, contaba con energía para entrar en servicio en las próximas horas.

"Normal, no se ha sentido la caída del sistema, si jamás tenemos electricidad", comentó con ironía Luis Yudier Gutiérrez.

"¿Y Santiago de Cuba para cuando? Los alimentos se echan a perder, por favor", reclamó desde la provincia oriental María Caridad Castro.

La isla lleva varios días de prolongados apagones y protestas en todo el país.

(Nota en desarrollo)