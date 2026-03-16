Embajada de EEUU emite alerta de seguridad por apagón masivo en Cuba

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La Embajada de los Estados Unidos en Cuba emitió una alerta de seguridad tras el apagón masivo de este lunes 16 de marzo.

“La red eléctrica nacional de Cuba es cada vez más inestable; los cortes de energía, tanto programados como imprevistos, son prolongados y ocurren a diario en todo el país, incluyendo La Habana", dijeron.

"Estas interrupciones afectan el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones. Tome precauciones: conserve combustible, agua y alimentos; mantenga cargado su teléfono móvil y prepárese para interrupciones significativas”, señala el comunicado.

El evento, registrado a las 1:54 p.m. (hora local), ha dejado sin suministro eléctrico a todo el país.

El apagón general ocurre tras varios días de interrupciones prolongadas y protestas en el país.

Una de las mayores manifestaciones se registró en el municipio de Morón, provincia de Ciego de Ávila. Los ciudadanos recorrieron las calles en un "cacerolazo" hasta concentrarse frente a la estación de policía y, posteriormente, ante la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC), única organización política permitida en la isla.

Al grito de “¡Libertad!”, “¡Abajo la dictadura!”, “¡No tenemos miedo!” y “Patria y Vida”, los manifestantes lanzaron críticas directas al gobernante Miguel Díaz-Canel, prendieron fuego frente al edificio de gobierno y saquearon la sede del PCC.

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Cuba perdió a su principal proveedor de crudo. Mientras Washington aumenta la presión sobre La Habana, el presidente Donald Trump ha asegurado que se ocupará de la situación en la isla.

El domingo, a bordo del Air Force One, el mandatario afirmó que se logrará un acuerdo con Cuba de una forma u otra: "Cuba también quiere llegar a un acuerdo. Creo que muy pronto lo lograremos o haremos lo que sea necesario", indicó.