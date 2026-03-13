Cubano que denunció a Díaz-Canel será acusado de un delito grave

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El manifestante Juan Carlos Chillón Paizán, arrestado el miércoles, tras participar en una protesta en la barriada habanera de Lawton, fue trasladado al cuartel general de la Seguridad del Estado conocido como Villa Marista.

Su detención ocurrió en su domicilio mediante un operativo que, según su madre, María Cristina Paizán, incluyó cuatro patrullas policiales y se ejecutó poco después de que se restableciera el servicio eléctrico en la zona.

La madre, una doctora jubilada, señaló que su hijo se encuentra en situación de indefensión y enfrenta cargos por presuntos delitos contra la seguridad del Estado. Estos delitos conllevan severas penas de privación de libertad, que frecuentemente superan los 10 o 20 años y pueden incluir cadena perpetua o pena de muerte en casos extremos, según el Código Penal vigente.

Paizán relató que fue recibida por un instructor policial en Villa Marista, quien le comunicó que el joven está bajo investigación por supuestamente liderar una manifestación pública y violar preceptos constitucionales.

"Me dijo que mi hijo está detenido por un delito contra la seguridad del Estado. Dice que él lideró la manifestación pública y, me explicó que ellos reconocen el derecho de expresión y el derecho de protestar pero que eso tiene un límite. Lo que no me supo explicar cuál es el límite que mi hijo traspasó", enfatizó la doctora.

El incidente que habría desencadenado la detención fue una frase pronunciada por el joven durante la manifestación: "Yo estoy acusando al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de violar lo que dice la Constitución".

Paizán aclaró que este señalamiento no es nuevo, pues su hijo ya había discutido este tema con la Fiscalía Provincial de La Habana durante una citación previa, en la que entregó un documento argumentando que ciertos derechos reconocidos constitucionalmente no se cumplen en la práctica.

“El llevó un documento donde se demostraba que todo está escrito pero que casi nada se cumple”, precisó la madre.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una declaración oficial sobre el caso. La familia permanece a la espera de información sobre el estado de salud y el proceso legal que enfrentará Chillón Paizán.

La madre también denunció que en Villa Marista le fue negada la entrega de medicamentos esenciales para su hijo enfermo de epilepsia.

“Fui a llevar los medicamentos, pero no me los recibieron porque tenía que llevar un certificado médico que dijera por qué toma la carbamazepina”, indicó.

Aseguró además que todavía no ha podido verlo desde su apresamiento.

La situación económica de la familia complica aún más el panorama, ya que no cuentan con los recursos para contratar una defensa legal que les permita conocer con precisión la situación jurídica del detenido.

En redes sociales, numerosos usuarios expresaron solidaridad con Chillón Paizán, a quien describen como un joven valiente y comprometido. Los mensajes coinciden en exigir “fe de vida” y responsabilizan directamente a las máximas autoridades del país por su integridad física.

Varios internautas calificaron el arresto como un acto represivo ocurrido tras el apagón en Diez de Octubre. Entre los comentarios predominan llamados a su liberación inmediata, denuncias contra el gobierno y expresiones de apoyo que reflejan un clima de indignación y alarma por el estado de salud del detenido.

Los mandos del Ministerio del Interior informaron que el próximo lunes podría autorizarse la primera visita al detenido.