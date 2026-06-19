Celebran respaldo del Parlamento Europeo al Acuerdo de Liberación de Cuba

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El Parlamento Europeo aprobó la Resolución TA-10-2026-0229 sobre la represión política y la situación humanitaria en Cuba en la que reconoce explícitamente el Acuerdo de Liberación, firmado el 2 de marzo de 2026 en Miami por las coaliciones Pasos de Cambio y la Asamblea de la Resistencia Cubana - ARC, como la propuesta de transición presentada por la oposición y la sociedad civil cubana.

Rosa María Payá, coordinadora de Pasos de Cambio, valoró lo siguiente: “Esta resolución alinea a una mayoría del Parlamento Europeo con el esfuerzo internacional por el cambio de sistema en Cuba, un esfuerzo que Estados Unidos lidera con acciones de presión sobre los criminales en el poder y por la libertad. Occidente tiene la oportunidad de tomar partido por el pueblo cubano.”

El texto de la resolución considera que, "el 2 de marzo de 2026, más de cincuenta organizaciones de la oposición y de la sociedad civil cubanas, tanto de la isla como del exilio, presentaron una hoja de ruta hacia la transición democrática conocida como «Acuerdo de Liberación», que establece tres fases —liberación, estabilización y reconstrucción, y democratización— que culminarían en elecciones libres, justas y multipartidistas supervisadas por la comunidad internacional; que toda transición debe estar dirigida por Cuba e incluir a todos los cubanos, tanto en la isla como en la diáspora"

Para Pasos de Cambio "este reconocimiento institucional del Parlamento Europeo dota al Acuerdo de Liberación de una legitimidad internacional sin precedentes y refrenda el carácter inclusivo y autónomo del proceso que impulsa la oposición democrática cubana".

Entre las principales demandas de la resolución TA-10-2026-0229 destacan la liberación inmediata e incondicional de los más de 1.280 presos políticos que permanecen encarcelados en Cuba, según datos de Prisoners Defenders de mayo de 2026.

Asimismo, el Parlamento Europeo solicita la imposición de sanciones contra Miguel Díaz-Canel y contra GAESA, el conglomerado militar que controla gran parte de la economía cubana, por su responsabilidad directa en la represión sistemática contra la población.

Otro punto relevante es que la resolución señala formalmente la responsabilidad del régimen cubano en el asesinato de Oswaldo Payá y Harold Cepero, ocurrido en 2012, al citar expresamente el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de junio de 2023.

Además, insta a la Unión Europea a revisar o suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) con Cuba si en un plazo corto no se registran avances claros hacia una transición democrática.

Por último, la resolución condena enérgicamente la represión sistemática, la tortura, las detenciones arbitrarias y la grave crisis humanitaria que vive el país —caracterizada por apagones prolongados, desnutrición y escasez extrema—, atribuyéndola directamente al modelo político y económico del régimen y no a supuestos factores externos.