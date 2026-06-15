Opositores y abogados se alían para preparar la transición democrática en Cuba

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La coalición opositora Acuerdo de Liberación y la Asociación Cubano-Americana de Abogados (CABA) anunciaron este lunes una alianza estratégica destinada a construir la infraestructura legal necesaria para una futura transición democrática en Cuba.

Durante una conferencia celebrada en Miami, líderes de ambas organizaciones aseguraron que ha llegado el momento de pasar de las declaraciones políticas a la preparación concreta de las instituciones que necesitará una Cuba libre.

Rosa María Payá, coordinadora del Acuerdo de Liberación, afirmó que la iniciativa busca responder una de las preguntas más importantes sobre el futuro de la isla: qué ocurrirá el día después de un cambio político.

“Estamos construyendo los cimientos jurídicos de una Cuba democrática antes, incluso, de que cambie el régimen. Estamos preparando las normas para la transición y las bases del Estado de Derecho para que estén listas desde el primer día”, declaró.

Payá explicó que la alianza permitirá incorporar a juristas cubanos dentro y fuera de la Isla para desarrollar propuestas legales y administrativas que puedan servir de base a un eventual proceso de transición.

Preparar el “día después”

Según la líder opositora, la coalición trabaja actualmente sobre una hoja de ruta dividida en tres etapas: liberación, estabilización y reconstrucción democrática.

La iniciativa contempla la creación de una red de asesores jurídicos que apoyen a las distintas comisiones de trabajo del Acuerdo de Liberación y contribuyan a diseñar el marco legal de una futura república democrática.

“Cuando una dictadura colapsa deja un vacío. Nosotros estamos trabajando para que los cubanos no se encuentren con ese vacío”, señaló Payá.

Entre las prioridades mencionadas figuran la liberación de los presos políticos, el desmontaje del aparato represivo, el restablecimiento del Estado de Derecho y la reconstrucción institucional del país.

CABA aportará experiencia jurídica

Por su parte, Jordi Martínez-Cid, presidente de la Asociación Cubano-Americana de Abogados, recordó que la organización lleva más de una década trabajando en propuestas legales para una eventual transición en Cuba.

“Hace más de quince años elaboramos, junto con diversos grupos del exilio y de la disidencia, un proyecto de ley de transición que esperamos pueda implementarse en la isla”, explicó.

Martínez-Cid aseguró que la organización está reclutando abogados, jueces y estudiantes de Derecho de la diáspora para ayudar a preparar el marco jurídico que necesitará una Cuba democrática.

“El Estado de Derecho no surge espontáneamente. Hay que construirlo. Cuando llegue el momento del cambio, el pueblo cubano debe contar con herramientas jurídicas sólidas para reconstruir el país”, afirmó.

José Daniel Ferrer: “Hay que prepararse para reconstruir la nación”

En la conferencia también participó el líder opositor José Daniel Ferrer, recientemente llegado al exilio tras años de prisión política.

Ferrer calificó la alianza como una noticia “trascendental” para el futuro de Cuba y aseguró que ningún proceso de reconstrucción nacional será posible sin instituciones independientes y un sistema jurídico sólido.

“Sin un marco jurídico fuerte es imposible reconstruir a Cuba. Es imposible vivir en libertad si no existe independencia de poderes y respeto al Estado de Derecho”, señaló.

El fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) explicó que durante recientes encuentros con comunidades cubanas en Europa constató un amplio respaldo a iniciativas encaminadas a preparar el futuro democrático del país.

Un paso hacia la transición

Los organizadores describieron la alianza como uno de los esfuerzos más ambiciosos realizados hasta ahora para diseñar las estructuras legales que necesitaría un eventual gobierno de transición.

Según los promotores del proyecto, el objetivo es que cuando llegue el momento de un cambio político en Cuba existan propuestas concretas para garantizar estabilidad institucional, respeto a los derechos fundamentales y una rápida reconstrucción democrática.

“Queremos estar preparados para gobernar, para liderar y para acompañar la transición en el momento en que el poder se fracture en Cuba”, concluyó Payá.