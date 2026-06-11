¿Cuánto tiempo tomaría una operación militar de EEUU para derrocar al régimen comunista de Cuba? (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró el miércoles que Estados Unidos tiene las opciones de todo tipo en caso de que se decida una operación militar para capturar al designado gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

En declaraciones a la prensa durante su visita a la sede del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), en Tampa, tras regresar de su viaje a la Base Naval de Guantánamo, Hegseth respondió a una pregunta de si había la opción de capturar o matar a Díaz-Canel.

“Tenemos opciones de todo tipo, al igual que disponemos de muchas alternativas en el CENTCOM. Ese es nuestro trabajo; nuestra organización se dedica esencialmente a la planificación. Así que, aparte del Pentágono, nadie planifica mejor que el Comando Central de los Estados Unidos”, afirmó el Secretario de Defensa.

Hegseth aseguró además que el Pentágono tenía sobre la mesa todas las opciones para decidir sobre qué hacer con Díaz-Canel.

“Centrándonos en el motivo de nuestra presencia aquí: todas esas opciones están sobre la mesa. El presidente espera que actuemos con firmeza y determinación en nuestra respuesta y en el despliegue de potencia de fuego, y sin duda lo haremos si es necesario”, respondió.

A una pregunta de periodistas en la rueda de prensa en el CENTCOM, sobre cuánto tiempo tomaría un operativo militar para derrocar al régimen comunista en la isla y cuánto demoraría una operación para capturar o eliminar a Díaz-Canel como se hizo con Maduro, el Secretario de Guerra reiteró la idea de las opciones.

“Lo único que diría es: opciones, opciones, opciones. Nuestra labor consiste en presentar opciones a diferentes escalas, en función de la dirección que quieran tomar el comandante en jefe y el presidente de los Estados Unidos”, apuntó Hegseth.

Las declaraciones del Secretario de Guerra en la sede del CENTCOM, en Tampa, se dieron tras visitar la Base Naval de Guantánamo en la que, hablando sobre la política de la Administración Trump hacia la isla, les dijo a las tropas estadounidenses que el futuro de Cuba estaba “en manos del presidente de los Estados Unidos y de los dirigentes cubanos".

"Si observamos a Cuba, ese gobierno debe tomar decisiones sobre qué tipo de reformas desea emprender; no me corresponde a mí tomar esa decisión por ellos.

Nuestra labor en el Departamento de Guerra es estar preparados para cualquier cosa que nuestro Comandante en Jefe nos ordene hacer en defensa del pueblo estadounidense”, señaló.