Parlamento Europeo aprueba resolución contra el régimen cubano y pide sanciones

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El Parlamento Europeo aprobó este jueves una de las resoluciones más contundentes de los últimos años sobre Cuba, en la que condena la represión sistemática del régimen, exige la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y reclama a las instituciones de la Unión Europea adoptar sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en la isla.

La resolución fue aprobada por 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones. En ella, los eurodiputados sostienen que, tras más de seis décadas de régimen comunista, Cuba está al borde de convertirse en un Estado fallido y responsabilizan directamente al modelo político y económico impuesto por el régimen de la grave crisis humanitaria que vive el país.

El Parlamento Europeo afirma que el 89 por ciento de las familias cubanas vive en situación de pobreza extrema y subraya que esa realidad "no es el resultado de ningún embargo externo, sino la consecuencia directa del propio modelo y de los fallos del régimen".

Asimismo, denuncia que al cierre de mayo de 2026 Cuba mantenía un récord de 1.281 presos políticos, entre ellos menores de edad, y reclama la liberación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas por motivos políticos o por ejercer sus derechos fundamentales. El texto también exige el fin de la tortura, los malos tratos y las detenciones arbitrarias, así como reparación para las víctimas.

La resolución insta además a la Unión Europea a imponer sanciones individuales al gobernante Miguel Díaz-Canel y a los dirigentes de GAESA, el conglomerado militar que controla la economía cubana y que sostiene la estructura represiva del Estado.

El Parlamento también solicita suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba si no existen avances claros hacia una transición democrática. Los eurodiputados defienden una transición liderada por los propios cubanos, tanto los residentes en la isla como los miembros de la diáspora, acompañada de profundas reformas económicas y políticas que permitan restablecer las libertades fundamentales y evitar el colapso del país.

La resolución reclama igualmente la creación de canales humanitarios para que alimentos, medicamentos y energía lleguen directamente a la población cubana, sin pasar por las estructuras controladas por el Estado, e insta a los países europeos a incrementar la ayuda humanitaria destinada al pueblo cubano.

Otro de los aspectos destacados del documento es la condena al apoyo material del régimen cubano a la invasión rusa de Ucrania, incluido el reclutamiento de ciudadanos cubanos para combatir junto al ejército ruso, así como el fortalecimiento de la cooperación militar con Rusia y Bielorrusia.

Prisoners Defenders: "Ahora esperamos que la Comisión Europea actúe"

La resolución fue recibida con satisfacción por Prisoners Defenders, organización cuyos informes fueron utilizados como referencia durante la elaboración del documento. En declaraciones a Martí Noticias su presidente, Javier Larrondo, explicó que la aprobación de la resolución es el resultado de varios meses de trabajo con eurodiputados de diferentes grupos políticos del Parlamento Europeo.

"Tal y como figura en la resolución, la misma se ha basado mucho en información de Prisoners Defenders que hemos estado trabajando durante marzo, abril, mayo y junio con numerosos parlamentarios de diferentes grupos del Parlamento Europeo, sobre todo del Partido Popular Europeo (PPE), Renew Europe y del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). También hemos trabajado con algunos miembros del grupo de los Socialistas y Demócratas que votaron a favor de la resolución", afirmó.

Larrondo explicó que buena parte de las denuncias incluidas en el texto se sustentan en informes de Prisoners Defenders sobre malnutrición forzosa en las cárceles cubanas, tortura, violencia sexual contra presos, vigilancia digital, trabajo forzoso, persecución religiosa y la situación de los presos políticos.

"Estamos muy satisfechos y ahora esperamos que la Comisión Europea dé los pasos que corresponden debido a las numerosas barbaridades que ocurren en Cuba", señaló.

El activista añadió que corresponde a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, impulsar la suspensión de la aplicación provisional del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, al considerar que existen fundamentos suficientes para ello.

Observatorio Cubano de Derechos Humanos: "Es una resolución histórica"

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos también celebró la decisión de la Eurocámara. "Agradecemos esta histórica y contundente resolución del Parlamento Europeo en favor del pueblo cubano", declaró a Martí Noticias Yaxys Cires, jefe de Estrategias de la organización.

"Condena el empobrecimiento por causas internas de la población cubana, que llega al 89 por ciento de las familias en extrema pobreza, y claramente dice que el único camino para salir de la grave crisis nacional, que es económica, política y social, es una transición política hacia la democracia, hacia un régimen de libertades y donde se respete la iniciativa económica de la gente", afirmó.

Cires explicó que el contenido de la resolución coincide con el Acuerdo de Liberación, firmado el pasado 2 de marzo por la mayoría de las organizaciones políticas y de la sociedad civil cubana, tanto dentro como fuera de la isla, así como con las propuestas presentadas recientemente por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la plataforma Pasos de Cambio durante sus reuniones con instituciones europeas en Bruselas.

José Daniel Ferrer: "La Unión Europea debe decidir si está con el pueblo cubano o con la tiranía"

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, también reaccionó al pronunciamiento del Parlamento Europeo y sostuvo que ahora corresponde a la Comisión Europea, al Consejo Europeo y a la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, convertir la resolución en acciones concretas.

Ferrer afirmó que la resolución "no es una declaración rutinaria ni una condena simbólica más", sino un documento que identifica claramente las causas de la crisis cubana, exige la liberación de los presos políticos, reclama sanciones contra los responsables de la represión y pide ayuda humanitaria directa para el pueblo cubano.

El opositor destacó especialmente que el Parlamento Europeo reconociera que la pobreza extrema que afecta al 89 por ciento de las familias cubanas "no es consecuencia de ningún embargo externo, sino del fracaso del propio modelo impuesto por la dictadura", una afirmación que calificó como de "enorme importancia política y moral".

"La Unión Europea debe decidir si está con el pueblo cubano o con la tiranía. No bastan las palabras ni las condenas verbales. Hay que cortar toda cooperación que fortalezca a las estructuras represivas, sancionar a los verdugos, apoyar directamente a la sociedad civil independiente, reconocer a la oposición democrática y preparar una verdadera política de asistencia para la transición", expresó.

Para Ferrer, el Parlamento Europeo ya envió un mensaje claro y ahora corresponde a las instituciones ejecutivas de la Unión Europea traducir ese respaldo político en medidas concretas frente al régimen cubano.