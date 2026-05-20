Canciller de la UE pide revisar acuerdo con Cuba y urge a La Habana a poner fin a la represión

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La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, afirmó ante el Parlamento Europeo que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea y Cuba debe ser revisado.

Durante un debate celebrado en Estrasburgo sobre la represión política y la situación humanitaria en Cuba, Kallas sostuvo que el acuerdo con La Habana “no es una solución mágica” y defendió que Bruselas utilice el mecanismo para plantear sus diferencias con el régimen cubano.

“La resiliencia del pueblo cubano es extraordinaria, pero la resiliencia no puede reemplazar la reforma. No puede compensar el fracaso económico y el creciente aislamiento. El apoyo humanitario no resolverá la crisis de Cuba, sino que simplemente aliviará el sufrimiento humano inmediato", dijo.

"Además de acabar con la represión política, La Habana también debería acabar con el control inflexible sobre la economía que frena al país”, apuntó.

Las declaraciones se producen en medio de crecientes críticas dentro del Parlamento Europeo sobre la continuidad del acuerdo firmado con Cuba en 2016, mientras organizaciones opositoras y varios eurodiputados denuncian el deterioro de los derechos humanos en la isla.

El eurodiputado polaco Mariusz Kamiński pidió durante la sesión suspender el acuerdo entre la UE y Cuba, argumentando que el bloque europeo no puede seguir ignorando “la represión, la tortura y el silenciamiento de las voces de la oposición cubana”.

Kallas denunció que "millones de cubanos sufren apagones, escasez de medicinas, de alimentos, servicios públicos en colapso y dificultades cada vez mayores para acceder a cuidados básicos”, afirmó.

La funcionaria atribuyó parte de la crisis energética y económica a “décadas de fallos estructurales económicos” y defendió la continuidad de la ayuda humanitaria europea, aunque subrayó que esos recursos no son entregados directamente al gobierno cubano.

“La Unión Europea no financia al Estado cubano”, sostuvo Kallas.

La Asamblea de la Resistencia Cubana respaldó los llamados a revisar el acuerdo y afirmó que el mecanismo europeo ha permitido financiar estructuras vinculadas al aparato económico y represivo del régimen cubano.