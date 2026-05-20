Cuba vive el 20 de mayo bajo fuerte vigilancia policial y restricciones a opositores

Getting your Trinity Audio player ready...

El régimen incrementó la vigilancia policial y restricciones de movimiento a opositores, activistas y periodistas independientes este 20 de mayo, fecha en que se conmemora la proclamación oficial de la República de Cuba.

Testimonios recogidos por Radio Martí confirmaron el despliegue de agentes en las calles y operativos de seguridad frente a viviendas de activistas en varias regiones del país, en medio de una jornada marcada por fallas en las telecomunicaciones, prolongados cortes de energía eléctrica y el anuncio de la administración de Estados Unidos sobre la presentación de cargos penales formales contra Raúl Castro.





En La Habana, el activista Orlando Ramírez, residente en la Calzada de 10 de Octubre, explicó que en su caso las fuerzas de seguridad van y vienen de los alrededores de su vivienda. "Es como un método de intimidación, a la espera de lo que debe de pasar hoy 20 de mayo, día del nacimiento de la República y también las imputaciones judiciales contra Castro".

El activista añadió que la vía principal estuvo bajo constante monitoreo: “Hoy se han pasado el día entero pasando cada 5 minutos autos patrulleros con otra jaula atrás de la gente de la brigada especial”, detalló.

Respecto al servicio de internet, Ramírez señaló que la conectividad en su zona registró una ligera mejoría luego de una manifestación ciudadana frente a la sede de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA). “Ayer hubo una protesta frente a la sede de Etecsa de aquí de Diez de Octubre, un acto de protesta temprano por la mañana”.

Por su parte, el opositor Manuel Cuesta Morúa denunció que las autoridades le impidieron abandonar su hogar. “En mi edificio agentes de la seguridad del estado con la policía me notificaron que no podía salir hoy 20 de mayo”, afirmó.

La vigilancia domiciliaria también afectó a la prensa independiente en la capital, reportándose agentes policiales apostados frente a las viviendas de la periodista Camila Acosta, de Cubanet, y de Yoani Sánchez, directora del medio digital 14ymedio.

El aumento de las acciones policiales se extendió a las provincias de Artemisa y Holguín. Entre los opositores notificados en la región occidental se encuentra Mario Alberto Hernández Leyva, mientras que el activista Fidel Mojena permanecía detenido tras ser sometido a un interrogatorio el día anterior en la unidad de la policía de Artemisa.

En el oriente del país, el activista holguinero Julio César Álvarez confirmó haber sido citado a la primera unidad de la policía local, conocida como "El Anillo".

La Dama de Blanco, María Cristina Labrada, también denunció a nuestra redacción que su vivienda se encuentra bajo vigilancia. Asimismo, relató que la líder de la organización, Berta Soler, quien se encuentra junto a un familiar en el hospital Calixto García, está siendo vigilada por agentes de la policía.

En el municipio habanero de Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró también reportó la presencia de oficiales de la Seguridad del Estado en las inmediaciones de su casa. “En la esquina, una patrulla con oficiales de la seguridad que están ahí escondidos”, relató.

Turró apuntó que, además de la intermitencia en internet, la falta de suministro eléctrico es el factor que predomina en el día a día de la población en la capital.

“Es lo pagones los que están marcando la vida del cubano, la tristeza, la amargura, estamos hablando de 22 a 23 horas de apagón aquí en la capital. Ves a las personas tristes en la calle, las calles vacías por la falta de electricidad, realmente un día triste para los cubanos”, concluyó el comunicador.