José Daniel Ferrer y Javier Larrondo impulsan unidad democrática cubana durante gira política europea

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El líder opositor cubano José Daniel Ferrer y el presidente de la organización Prisoners Defenders, Javier Larrondo, afirmaron durante una gira política por Europa que existe una creciente preocupación internacional sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y sobre la responsabilidad del exmandatario Raúl Castro en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

“Diplomáticos en Europa saben que hay unas grabaciones en las que Raúl Castro es quien da la orden; no hay discusión al respecto de su culpabilidad y lo único que ha pasado es que son conscientes de que Estados Unidos va muy en serio”, declaró Larrondo en entrevista con Martí Noticias.

Ambos ofrecieron detalles sobre la gira que ya incluyó visitas a Bélgica, Polonia, Suecia, Lituania, República Checa, España, Francia, Países Bajos e Italia, donde sostuvieron reuniones con representantes políticos, parlamentarios y miembros de la sociedad civil para promover el Acuerdo de Liberación de Cuba, una iniciativa impulsada por sectores opositores dentro y fuera de la isla.

Según Ferrer, el objetivo del recorrido es proyectar una imagen de unidad del movimiento democrático cubano. “Más que en nombre de la Unión Patriótica de Cuba, he venido en nombre del Acuerdo de Liberación, he venido en nombre de muchos grupos, porque eso es lo que estamos haciendo: unificando fuerzas de cubanos que amamos la libertad y que queremos una Cuba libre y democrática”, afirmó.

El opositor aseguró además que la recepción en Europa ha sido favorable. “La respuesta ha sido muy positiva por todas partes”, dijo Ferrer y añadió que “cuanto más unidos y bien coordinados estemos, más fuertes somos en esta lucha”.

Por su parte, Larrondo sostuvo que en Europa existe actualmente una mayor conciencia sobre la represión en la isla. “Hoy en día la represión está reconocida en todos los países; todos conocen perfectamente que el régimen cubano es un régimen criminal”, afirmó.

El presidente de Prisoners Defenders consideró además que el contexto actual representa un momento decisivo para el futuro de Cuba. “Es un momento crítico en la historia de Cuba… es un momento de estar en el lado correcto de la historia, en el lado del pueblo de Cuba”, señaló.

Ferrer llamó a los cubanos dentro y fuera de la isla a mantener la presión política y el trabajo coordinado. “Estamos tan cerca de la libertad que no podemos descansar un momento… cuanto más trabajemos, cuanto más coordinemos nuestras acciones, más efectivos vamos a ser”, concluyó.

Durante su gira por Europa Ferrer fue recibido, además, por la embajada de Estados Unidos ante el Vaticano.

"Un honor reunirme con el líder cubano prodemocracia José Daniel Ferrer, quien ha sufrido en carne propia la naturaleza represiva del régimen cubano, es un hombre de profunda fe, un valiente disidente cubano que se vio obligado al exilio por exigir libertades fundamentales", escribió la sede diplomática.