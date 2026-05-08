Polonia respalda a Ferrer y a la oposición democrática cubana

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El líder opositor cubano José Daniel Ferrer fue recibido este viernes por Radosław Sikorski, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, y Marcin Przydacz, secretario de Estado en la Cancillería del presidente polaco Karol Nawrocki.

La agenda en Europa del exprisionero político ha incluido encuentros de alto nivel en los que aborda la defensa de los derechos humanos, la represión contra activistas y periodistas independientes, los arrestos arbitrarios, la existencia de presos políticos y la falta de libertades fundamentales como la libertad de expresión, asociación y participación política en Cuba.

Esta mañana Ferrer narró a través de sus redes sociales que durante las conversaciones abordaron la situación que vive Cuba y la necesidad de un cambio urgente hacia la democracia en la Isla.

La página oficial de la Presidencia de Polonia destacó el encuentro y describió a Ferrer como uno de los opositores cubanos más reconocidos en Cuba.

“José Daniel Ferrer es uno de los opositores cubanos más reconocidos. Durante años ha denunciado las violaciones de derechos humanos y la falta de libertades políticas en Cuba. A pesar de arrestos, prisión y represión, continúa promoviendo protestas pacíficas y apoyando movimientos democráticos”.

El ministro polaco Marcin Przydacz destacó además la importancia del testimonio de Ferrer para Europa y reafirmó el respaldo de Polonia a la lucha de la oposición democrática cubana y a las aspiraciones de cambios políticos en la Isla.

Ferrer también sostuvo un encuentro con Andrzej Poczobut, activista y periodista polaco-bielorruso que fue liberado recientemente tras un intercambio de prisioneros entre Bielorrusia y Polonia.

Esta labor de incidencia política en Europa se desarrolla junto a Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, en un contexto donde ha aumentado la presión política sobre la Unión Europea para romper el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) con el régimen cubano, impulsada por activistas, disidentes y eurodiputados.

A principios de esta semana el opositor a la dictadura cubana denunció ante el Parlamento Europeo:

"Cuba vive la peor crisis de su historia moderna. No sólo continuamos bajo una férrea dictadura que prohíbe a los cubanos el disfrute de derechos universalmente reconocidos, derecho a la libertad de expresión, prensa, asociación, reunión y manifestación pacífica", agregó.



