Apagones, crisis económica y represión impulsan récord de protestas en Cuba, según informe

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El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, registró 1.415 protestas, denuncias y expresiones críticas durante julio, la cifra más alta documentada por la organización para un solo mes desde que comenzó a elaborar sus "conflictómetros".

El reporte atribuye el aumento del descontento al agravamiento de la crisis económica y social, los prolongados apagones y el incremento de la represión estatal.

En declaraciones a Martí Noticias, Rolando Cartaya, director de proyectos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba e investigador principal del Observatorio Cubano de Conflictos, explicó que el registro de julio superó el récord anterior de incidencias, alcanzado en diciembre de 2025.

"Este mes de julio, el Observatorio Cubano de Conflictos registró un récord histórico de protestas, denuncias y expresiones críticas para un mes con 1.415. La marca anterior era de 1.333", afirmó Cartaya.

Según el informe, la combinación de temperaturas extremas, el colapso del Sistema Electroenergético Nacional, una crisis multisistémica que afecta desde el suministro de agua hasta la salud pública y la alimentación, junto con el creciente malestar ciudadano, impulsó el mayor nivel de conflictividad social registrado por el observatorio.

El OCC contabilizó más de 70 protestas presenciales, la mayoría en La Habana. Aunque la cifra es inferior a las 107 manifestaciones registradas en junio, representa seis veces el promedio histórico de protestas callejeras documentadas por el observatorio.

"Las calles volvieron a arder con 73 protestas presenciales. Estas manifestaciones se caracterizaron por cacerolazos, gritos de 'Libertad' y 'Abajo la Dictadura', coros con el Himno Nacional, quema de basura, bloqueos de calles y retos a las fuerzas represivas", señaló Cartaya.

El investigador explicó que esas manifestaciones formaron parte de 520 desafíos al Estado policial, una categoría que incluye tanto protestas presenciales como publicaciones en redes sociales firmadas por ciudadanos que, según el observatorio, pueden exponerlos a represalias.

"Estos son actos contestatarios tan atrevidos que pueden provocar una respuesta de la alambrada de leyes que penaliza prácticamente cualquier forma de disenso en Cuba", indicó.

El informe identifica a los servicios públicos como la principal causa de inconformidad ciudadana, con 320 denuncias, otro récord para esa categoría. Las protestas estuvieron encabezadas por los apagones, pero también por la escasez de agua potable y la falta de efectivo en los bancos estatales, situación que obliga a numerosos jubilados a dormir en portales para intentar cobrar sus pensiones.

"Otro récord fue alcanzado por la categoría de servicios públicos, con 320 entradas en la bitácora del observatorio. Esto fue encabezado por las protestas contra los apagones, pero también sustentado por la desesperante falta de agua potable y una crisis sin precedentes en las reservas de efectivo del gobierno", explicó Cartaya.

El Observatorio también documentó un incremento de casi 40 % en las denuncias de actos represivos, al pasar de 135 en junio a 219 en julio.

De acuerdo con Cartaya, la respuesta oficial incluyó detenciones de manifestantes, despliegues de las brigadas antidisturbios conocidas como Boinas Negras, militarización de zonas urbanas y vigilancia sobre opositores, activistas y periodistas independientes, especialmente alrededor del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio, y del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.

La categoría de Alimentación, Inflación y Agricultura acumuló 130 denuncias, reflejando una creciente inseguridad alimentaria. El informe recoge testimonios de personas que sobreviven con una sola comida al día, jubilados que piden limosna y pacientes con enfermedades crónicas que aseguran no tener alimentos suficientes.

"Un diabético que llevaba tres días comiendo plátano burro rogaba que no lo dejaran morir de hambre; una anciana de 92 años estaba pidiendo aunque fuera cinco pesitos para comer, y un excombatiente de las guerras en África se quejaba de tener el estómago pegado al espinazo", relató Cartaya.

La inseguridad ciudadana también mostró un deterioro, con 121 denuncias y un saldo de 40 personas fallecidas por hechos de violencia social, criminal, de género e intrafamiliar, trece más que el mes anterior. El informe señala que 11 homicidios estuvieron relacionados con robos y 10 víctimas fueron mujeres, en casos catalogados como feminicidios.

El Observatorio alertó además sobre el aumento del trabajo infantil y la expansión del consumo y tráfico de la droga conocida como "El Químico", fenómenos que, según el informe, reflejan el agravamiento de la crisis social.

En materia de salud pública, el OCC registró 44 denuncias relacionadas con el deterioro de hospitales, la escasez de medicamentos y el aumento de las listas de espera para cirugías. El informe también menciona la circulación de virus como el dengue y la chikunguña, mientras critica que las autoridades atribuyan el deterioro del sistema sanitario al embargo estadounidense.

Para Cartaya, el récord alcanzado en julio refleja un incremento sostenido del descontento social y una ciudadanía cada vez más dispuesta a expresar públicamente su inconformidad, pese al riesgo de represalias.