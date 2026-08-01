Custodian sede del Partido Comunista en La Lisa ante avance de protestas nocturnas (VIDEO)

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Varios efectivos de la policía fueron apostados en la sede del Partido Comunista de Cuba en el municipio de La Lisa, La Habana, en la noche del 31 de julio y la madrugada del 1 de agosto de 2026, en otra jornada de protestas nocturnas.

Varios videos enviados a Martí Noticias muestran el cierre de la avenida 51 en La Lisa, una de las vías más importantes de la capital cubana.

"En el partido (PCC), está eso!!! Hay como tres patrullas ahí y la gente dentro del Partido dando tremendo jan ahí adentro", dijo una residente de la zona.

Como vienen haciendo por varias noches residentes de otras zonas de la capital, los vecinos quemaron basureros y sonaron las cazuelas en protesta por las terribles condiciones de vida que padecen al estar sin electricidad ni agua por varios días.

"Porque ya llevamos muchos días que nada más que hemos tenido luz 20 minutos nada más y, agua, hace una pila de días que no tenemos agua (...) La gente está obstinada ya", agregó la fuente.

Por su parte, la activista Rosa Rodríguez, residente del reparto San Agustín, también en La Lisa, informó que otros puntos de concentración fueron la intersección de las calles 148 y 45, así como la avenida 51. Rodríguez señaló que dicha avenida fue cerrada por los manifestantes y que las fuerzas policiales arrestaron a un anciano en el lugar.

Otro de los puntos de protesta reportados este viernes en la capital fue la zona de Río Verde, en el municipio Boyeros. Videos difundidos en redes sociales mostraron un despliegue policial de tres patrullas y un camión de agentes, mientras se escuchaba a los residentes cantar la consigna "El pueblo unido jamás será vencido".

En lo que va de 2026 las protestas dirigidas a sedes del Partido Comunista de Cuba (PCC) y del gobierno municipal se han repetido en varias zonas del país. Uno de los episodios más graves ocurrió en marzo en Morón, provincia de Ciego de Ávila, cuando decenas de vecinos salieron a las calles, llegaron a la sede municipal del PCC, entraron al edificio, sacaron muebles y carteles de propaganda y los quemaron en la vía pública mientras gritaban “¡Libertad!”.

En La Habana, durante el mes de junio, vecinos de San Miguel del Padrón se concentraron frente al gobierno municipal; en Regla se plantaron ante las sedes del Gobierno y del PCC; y en Marianao una marcha terminó frente al gobierno local.



También se registraron protestas frente a una sede del PCC en El Cotorro y, en julio, hubo intentos de avanzar hacia la sede del partido en la zona de Santiago de las Vegas y Boyeros, que fueron bloqueados por fuerzas especiales.