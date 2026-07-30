El Fanguito paraliza el tránsito en una Habana asfixiada; otros barrios se suman a las protestas (VIDEO)

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Desde el pasado mes de marzo, la población de La Habana ha salido de manera recurrente a las calles para manifestarse contra la severa crisis energética que sacude a Cuba. La situación se agravó en mayo con cortes de electricidad superiores a las 30 horas consecutivas, extendiéndose actualmente las interrupciones por varios días continuos.

Este miércoles, residentes del barrio El Fanguito, ubicado a orillas del río Almendares en el Vedado, bloquearon el tránsito en la Calle 23, tras acumular más de 24 horas sin fluido eléctrico.

Un audiovisual difundido en redes sociales, muestra a una manifestante exigíendole a un conductor retroceder expresando: “Vira, que llevamos más de 24 horas sin luz y hay niños aquí llorando, Vira”.

De acuerdo con testimonios recabados por Martí Noticias, la acción fue liderada principalmente por mujeres. Hasta el lugar acudió el primer secretario del Partido Comunista en el municipio, Roylán Rodríguez, acompañado por efectivos policiales para despejar la vía. La presencia de tres camiones de las fuerzas del orden generó cuestionamientos y rechazo en plataformas digitales.



De forma simultánea, se reportaron manifestaciones en el barrio de Lawton durante un cacerolazo, espacio en el que una vecina resultó arrollada por un automóvil. El medio independiente Cubanet publicó un video describiendo lo sucedido, donde se indicó que el vehículo impactó a la mujer sin que la policía persiguiera al conductor.

Las manifestaciones de descontento registradas la jornada del miércoles se extendieron a otros sectores de la capital, entre ellos La Rosita y La Loma de los Zapotes en el municipio San Miguel del Padrón, Palatino, en El Cerro, así como las intersecciones de Consulado y Refugio, en Centro Habana.

En la barriada de Santos Suárez, los vecinos realizaron cacerolazos y quema de basura. Una residente reportó haber escuchado ráfagas de detonaciones en las calles Paz y General Lee. Por su parte, el activista Orlando Ramírez señaló que los estruendos escuchados podrían responder a la explosión de objetos atrapados en los desechos incendiados durante la protesta.

En el municipio de Guanabacoa, las protestas por la falta de electricidad se han convertido en un suceso diario. La activista Maritza Concepción nos explicó desde allí que el suministro eléctrico solo se restablece por lapsos breves de minutos u horas que impiden cocinar, a lo que se suma una distribución de agua potable espaciada cada siete u ocho días.

Concepción informó además sobre hechos de protesta directa en la zona, entre los cuales figuraron el lanzamiento de piedras contra la sede del Poder Popular y de botellas encendidas hacia un policlínico.

Finalmente, la activista denunció el corte sistemático de los servicios de telefonía e internet durante las protestas , lo que impide la comunicación entre familiares, incluso ante emergencias o fallecimientos.

Además criticó los elevados precios del transporte privado, que oscilan entre los 20.000 y 60.000 pesos, el incremento de los robos y el despliegue policial enfocado en accionar contra la ciudadanía cuando sale a la calle a pedir alimentos, agua, electricidad y libertad.