Protestas en La Habana: "Esto no es resistencia, esto es un crimen"

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Varias protestas nocturnas se registraron en barrios de La Habana impulsadas por los continuos apagones y el deterioro de los servicios básicos. Las manifestaciones ocurren tras intervenciones policiales y arrestos informados en días recientes por los propios residentes.

En el reparto Debeche, en el municipio Guanabacoa, se produjo un cacerolazo la noche del jueves. El opositor Joel Parson denunció la situación de las familias y declaró que la población está "echándole aire a bebés de meses con un cartón" por la falta de electricidad.

"Esto no es resistencia, esto es un crimen", dijo.

La jornada del jueves incluyó también la detención de varias madres en el asentamiento El Fanguito, a orillas del río Almendares. Las mujeres habían participado el día anterior en el bloqueo de un tramo de la avenida 23, en el barrio de El Vedado, junto a sus hijos.

A pesar de que agentes de Seguridad del Estado conversaron con la población local asegurando que no habría citaciones, una de las participantes denunció a través de Facebook la llegada posterior de efectivos del Departamento de Técnicos de Investigaciones (DTI).

"El DTI se ha llevado a madres con niños, llevamos un mes y pico sin luz. El único día que nos pusieron la luz fue el 25 de julio, que nos la pusieron hasta el 26 a las 6 de la tarde", comentó.

Una fuente que pidió el anonimato por razones de seguridad, detalló la situación de dos de las manifestantes. Según relató, a una de ellas, quien realizó la transmisión en vivo por la tarde, le dijeron que podía presentarse más tarde ante las autoridades, al negarse a entregar a su hijo, y hasta el momento no ha acudido ni han ido a buscarla.

Respecto a la otra manifestante, identificada como María Yilian Franco, la fuente afirmó: "sí se la llevaron ayer y hasta el momento no la han soltado, la mandaron para el técnico de picota, que eso queda en La Habana Vieja, parece que la quieren complicar".

En el barrio de Santo Suárez, en el municipio Diez de Octubre, la residente Tania informó a Martí Noticias sobre operativos en la calle San Julio, cerca de la avenida General Lee. Durante estas intervenciones, las fuerzas de seguridad arrestaron a varias madres que se habían sumado a las manifestaciones del miércoles.

La activista Maritza Concepción declaró desde Guanabacoa que las detenciones han aumentado tras el incremento de las protestas. Según refirió, en el área de Barreto le "cayeron a golpe a una familia y todos los jóvenes de ahí están presos también, los tienen en Valle Grande, son como seis".



Monitoreos independientes como el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) han documentado un aumento constante de acciones de protesta pública en el país. La mayoría de estos reclamos están vinculados a la prolongación de los cortes de energía eléctrica, y el desabastecimiento de servicios básicos.