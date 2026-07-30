Opositor se mantiene en huelga de hambre por la libertad de 18 presos políticos

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El opositor y periodista independiente cubano Guillermo del Sol cumple este jueves 43 días en huelga de hambre, mientras su familia y organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten sobre el rápido deterioro de su estado de salud y reiteran la necesidad de que reciba atención médica especializada.

En declaraciones a Martí Noticias, su hijo, Adrián del Sol, informó que el activista sufrió una recaída durante la noche del miércoles, con un fuerte aumento de la presión arterial, intensos dolores de cabeza y dolor en el pecho.

"Guillermo tuvo una recaída debido a los muchos días de ayuno. Estuvo muy débil. La presión le subió a niveles altos, mucho dolor de cabeza, tenía dolor en el pecho", explicó.

Según relató, el opositor permaneció con fuertes molestias hasta pasada la medianoche y tuvo dificultades para conciliar el sueño debido a la hipertensión y al desgaste físico provocado por el prolongado ayuno.

Este jueves, médicos acudieron nuevamente a evaluarlo, después de varios días sin visitarlo. Adrián del Sol indicó que la doctora le administró captopril para intentar reducir la presión arterial y alertó sobre el avanzado estado de deshidratación que presenta su padre tras más de seis semanas de huelga de hambre.

La familia considera que la situación médica es cada vez más delicada.

"Preocupa bastante que ya son 43 días y Guillermo obligatoriamente tiene que ser trasladado a un centro de salud", afirmó su hijo.

Adrián del Sol explicó que esperan que ese traslado pueda realizarse en condiciones adecuadas, debido a experiencias anteriores que, según dijo, dificultaron su ingreso y atención médica. También alertó sobre el riesgo de que su padre sufra una hipoglucemia y señaló que presenta episodios de fatiga al hablar, además de dolores de cabeza constantes asociados a la presión arterial elevada.

Guillermo del Sol comenzó la huelga de hambre el 18 de junio, luego de denunciar que fue detenido arbitrariamente por agentes de la Seguridad del Estado bajo la acusación de haber robado una motorina cuya documentación, según sostiene, posee legalmente. El activista mantiene la protesta para exigir la liberación de 18 presos políticos que considera en una situación especialmente crítica y denunciar el recrudecimiento de la represión en Cuba.

Según un análisis publicado por Cubalex, el detonante inmediato de la huelga fue la revocación de la libertad de Leonel Tristá, manifestante de las protestas del 11 de julio de 2021 que había sido excarcelado en 2025 y posteriormente reingresado a la prisión de Guamajal para cumplir el resto de su condena de ocho años.

Entre los presos políticos cuya liberación reclama Del Sol figuran Mayelín Rodríguez Prado, Donaida Pérez Paseiro, Saylí Navarro Álvarez, Lizandra Góngora Espinoza, María Cristina Garrido Rodríguez, Miguel Díaz Bauzá, Loreto Hernández García, Félix Navarro Rodríguez, José Gabriel Barrenechea Chávez y los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, además de otros casos que, según el opositor, requieren atención urgente por su estado de salud y las condiciones de reclusión.

Cubalex afirmó que el caso de Guillermo del Sol evidencia el uso de la huelga de hambre como último recurso ante la falta de mecanismos efectivos para reclamar derechos en Cuba.

La organización señaló que esta forma de protesta constituye una manifestación de la libertad de expresión y de la protesta pacífica frente a la ausencia de recursos judiciales y administrativos independientes. Asimismo, denunció que las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre la vivienda del activista, restringen las visitas, interrumpen el servicio de internet y ejercen presión sobre quienes intentan brindarle apoyo.

La organización Justicia 11J también alertó este jueves sobre el deterioro del estado de salud de Guillermo del Sol tras 43 días de huelga de hambre. En un comunicado, recordó que el activista mantiene su protesta para exigir la libertad de un grupo de personas presas por motivos políticos y denunciar el recrudecimiento de la represión en Cuba.

Justicia 11J reiteró su preocupación por la vida e integridad del opositor y exigió que reciba atención médica adecuada, oportuna e independiente, además del respeto a sus derechos fundamentales. La organización expresó también su respaldo a las demandas planteadas por Del Sol.