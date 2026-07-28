Activista cubano Guillermo del Sol cumple 41 días en huelga de hambre

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El periodista independiente y activista cubano, Guillermo del Sol, cumplió este martes 41 días en huelga de hambre mientras familiares advierten que su estado de salud continúa deteriorándose y denuncian la ausencia de atención médica desde el pasado jueves.

Su hijo, Adrián de Sol, informó que el opositor atraviesa uno de los momentos más críticos de la protesta debido a las altas temperaturas, los frecuentes apagones y las enfermedades crónicas que padece.

"Estamos en el punto clave por la tarde, que es la hora más complicada para él debido a las altas temperaturas. Hace mucho calor, no corre aire y, para colmo, los apagones son constantes", explicó.

Del Sol, frecuente colaborador de Martí Noticias, despertó con una crisis hipertensiva, presentando variaciones constantes en la presión arterial, además de alteraciones en los niveles de glucosa asociadas a la diabetes que padece.

"Hasta ahora no ha mantenido estable la presión. También ha habido irregularidades en la glicemia, con tendencia a subir bruscamente. Estamos al tanto, tratando de velar por su salud. De un momento a otro pudiera caer o desmayarse y habría que trasladarlo a un hospital", señaló.

A pesar del deterioro físico, indicó que el activista permanece consciente y puede comunicarse con normalidad, aunque ha perdido una cantidad considerable de masa muscular y peso.

El hijo del opositor denunció además que desde el pasado jueves ningún médico ha acudido a la vivienda para tomarle los signos vitales ni evaluar su estado de salud, una situación que incrementa la preocupación de la familia.

Guillermo del Sol inició la huelga de hambre para exigir la liberación de 18 presos políticos cubanos, muchos de ellos con problemas de salud.

Entre las personas cuya excarcelación reclama figuran Félix Navarro Rodríguez, Loreto Hernández García, Mayelín Rodríguez Prado, Donaida Pérez Paseiro, Saylí Navarro Álvarez, Lizandra Góngora Espinoza, María Cristina Garrido Rodríguez, José Gabriel Barrenechea Chávez y los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, entre otros.

Hasta el momento, solo uno de los 18 presos incluidos inicialmente en su demanda, Jonathan Muir, ha sido excarcelado.

La opositora Rosa María Payá destacó la trayectoria de Del Sol y afirmó que, desde las protestas del 11 de julio de 2021, se convirtió en una de las principales figuras de apoyo para los presos políticos de Villa Clara y sus familiares.

"Guillermo ha sido un pilar con el acompañamiento emocional, psicológico, espiritual y también material para que estas familias puedan acompañar a los prisioneros políticos mientras dura esta injusticia", expresó.

Payá aseguró que el activista ha sido objeto de un constante hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado que, según denunció, incluso le confiscó su bicicleta para impedir que continuara asistiendo a víctimas de la represión.

Asimismo, responsabilizó al gobernante Miguel Díaz-Canel y al ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, por cualquier desenlace relacionado con la salud del opositor.