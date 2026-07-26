Guillermo del Sol afirma que su salud se agrava al cumplir 39 días en huelga de hambre

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El activista y periodista independiente cubano Guillermo del Sol aseguró que su estado de salud continúa deteriorándose al cumplir este domingo 39 días en huelga de hambre, una protesta que mantiene para exigir la liberación de 18 presos políticos y de conciencia en Cuba.

En declaraciones a Martí Noticias, Del Sol afirmó que atraviesa una crisis hipertensiva y que su condición física se ha agravado con el paso de los días.

"No la voy a engañar, estoy mal. Es una crisis hipertensiva que me está llevando a tocar fondo", manifestó en un audio enviado a nuestra redacción este domingo.

El opositor explicó que, aunque continúa consumiendo agua, los médicos que lo atienden le advirtieron que las reservas de su organismo prácticamente se agotaron y que ya presenta signos evidentes de deshidratación.

"La doctora me dijo desde el día 34 que las reservas se agotaron, que ya se ve en la piel la deshidratación, a pesar de que estoy consumiendo agua, y que iba a colapsar en cualquier momento", relató.

El activista señaló que durante los primeros días de la huelga fue atendido por personal del consultorio médico de su comunidad y posteriormente comenzó a visitarlo una doctora que, según dijo, realiza un seguimiento exhaustivo de su estado de salud.

"Está muy capacitada y es muy amable, y me hace siempre una auscultación completa, muy detallada", comentó.

Sin embargo, precisó que la atención médica se limita a los días laborables.

"El médico viene de lunes a jueves. Aquí en Cuba los viernes, prácticamente, no se trabaja, y el fin de semana tampoco hay atención", afirmó.

Pese al deterioro de su salud, Del Sol aseguró que ha recibido el respaldo de vecinos, opositores, exprisioneros políticos y líderes religiosos.

"Mi barrio es un bastión. Siempre ha sido un barrio donde todos pasamos trabajo y nos apoyamos unos a otros. Los vecinos son los que me ayudan cuando la Seguridad del Estado mantiene sitiada mi casa durante varios días", afirmó.

También destacó el acompañamiento espiritual del pastor Alian López. "Alian es mi amigo en lo espiritual. Todo el mundo sabe que soy cristiano y teólogo", señaló.

Indicó además que numerosos opositores y antiguos presos políticos han viajado desde distintas provincias para expresarle su solidaridad.

"Casi todos los presos políticos que han sido excarcelados en el centro de Cuba han pasado por aquí. A pesar de la situación del transporte, vienen desde otros municipios y provincias para mostrarme su solidaridad", dijo.

Del Sol reiteró que la huelga de hambre no busca resolver su situación personal, sino llamar la atención sobre la situación de un grupo de presos políticos y de conciencia que, a su juicio, deberían ser excarcelados por razones humanitarias.

Explicó que decidió iniciar la protesta tras una escalada represiva en su contra y nuevas acusaciones judiciales que considera infundadas. Sin embargo, insistió en que su huelga tiene como objetivo principal reclamar la libertad de otros opositores encarcelados.

"Yo decidí iniciar una huelga de hambre, pero no para pedir una motorina; eso sería absurdo para una persona pública con tanta historia en la oposición", afirmó.

El periodista explicó que, junto a otros activistas, seleccionó a 18 presos políticos cuyas condiciones consideran especialmente preocupantes. Entre ellos mencionó a Mayelín Rodríguez Prado, Donaida Pérez Paseiro, Saylí Navarro Álvarez, Lizandra Góngora Espinoza, María Cristina Garrido Rodríguez, Miguel Díaz Bauzá, Loreto Hernández García, Félix Navarro Rodríguez, José Gabriel Barrenechea Chávez y los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, además de otros casos que, según dijo, requieren atención urgente.

Sobre Miguel Díaz Bauzá, Del Sol recordó que lleva más de tres décadas encarcelado y afirmó que, pese a padecer diabetes y presentar un delicado estado de salud, recibió una nueva condena en lugar de ser liberado por razones humanitarias.

También expresó preocupación por Félix Navarro Rodríguez, a quien describió como un histórico opositor cubano, y por Loreto Hernández García, de quien dijo que padece una grave cardiopatía, diabetes mellitus y frecuentes desmayos mientras permanece recluido en condiciones críticas.

Del Sol señaló además que en su lista incluyó a varias mujeres encarceladas por motivos políticos, entre ellas Mayelín Rodríguez Prado, Donaida Pérez Paseiro, Saylí Navarro Álvarez, Lizandra Góngora Espinoza y María Cristina Garrido Rodríguez, así como a José Gabriel Barrenechea Chávez y a los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, por considerar que todos permanecen privados de libertad por motivos políticos.

El activista concluyó afirmando que su única petición es que las autoridades cubanas actúen con criterios humanitarios.

"No estoy pidiendo nada del otro mundo. Lo que estoy pidiendo es que se piense humanamente en estos seres humanos, que casi todos tienen sus condiciones físicas deterioradas y sean liberados", concluyó.