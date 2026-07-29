Empeora la salud de Guillermo del Sol tras 42 días en huelga de hambre, alerta su hijo

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El estado de salud del opositor y periodista independiente Guillermo del Sol continúa deteriorándose cuando cumple 42 días en huelga de hambre para exigir la liberación de 18 presos políticos cubanos. Aunque mantiene la ingesta de líquidos, su familia asegura que presenta una crisis hipertensiva, fuertes dolores y un creciente agotamiento físico.

"Guillermo se ha amanecido con mucho dolor de cabeza, mucho dolor en el pecho, como si lo estuvieran oprimiendo hacia adentro", dijo a Martí Noticias su hijo, Adrián del Sol Alfonso.

Según explicó, el activista registra una presión arterial de 190 sobre 110, además de dolores oculares y articulares. También señaló que sus niveles de glucosa continúan variando y que experimenta temblores frecuentes como consecuencia del desgaste provocado por la prolongada huelga.

"Su crisis hipertensiva sigue haciendo estragos en su cuerpo. Ya amaneció con dolores oculares, dolores articulares. También tiene cada cierto tiempo temblores", afirmó.

Del Sol Alfonso advirtió que el deterioro físico de su padre se acelera con el paso de los días y aseguró que la familia permanece preparada ante la posibilidad de que necesite atención médica de urgencia.

"Ya una persona que lleva 42 días está en un estado grave", expresó. "Confiando en Dios que todo esto vaya a tener solución lo más pronto posible".

Hace unos días, el opositor dijo a Martí Noticias que, aunque continúa bebiendo líquidos, los médicos que siguen su evolución le advirtieron que las reservas de su organismo prácticamente se agotaron y que ya presenta signos evidentes de deshidratación.

Guillermo del Sol inició la huelga de hambre para reclamar la liberación de 18 presos políticos que considera se encuentran en una situación especialmente crítica.

Entre ellos figuran Mayelín Rodríguez Prado, Donaida Pérez Paseiro, Saylí Navarro Álvarez, Lizandra Góngora Espinoza, María Cristina Garrido Rodríguez, Miguel Díaz Bauzá, Loreto Hernández García, Félix Navarro Rodríguez, José Gabriel Barrenechea Chávez y los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, además de otros casos que, según ha señalado, requieren atención urgente por su estado de salud y las condiciones de reclusión.

La líder opositora Rosa María Payá destacó recientemente la trayectoria de Del Sol y afirmó que, desde las protestas del 11 de julio de 2021, se convirtió en una de las principales figuras de apoyo para los presos políticos de Villa Clara y sus familiares.