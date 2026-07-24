"Las personas se cansaron": Protesta en Diez de Octubre, La Habana

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Un grupo de mujeres bloqueó este viernes uuna calle en Diez de Octubre para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico, en una nueva protesta por los prolongados apagones que afectan a la capital cubana.

La manifestación tuvo lugar en la Calzada de Diez de Octubre, frente a la Iglesia Jesús del Buen Pastor, en la Loma de Jesús del Monte.

Orlando Ramírez Cutiño, familiar del ex preso político Jonathan Torres Farrat, dijo a Martí Noticias que la protesta surgió tras más de una semana de interrupciones casi continuas del servicio eléctrico.

“Llevamos más de siete días sin electricidad. Apenas te la ponen 10 o 15 minutos y la vuelven a quitar. Las personas se cansaron y decidieron cerrar la calle”, afirmó.

“Es triste ver cómo se echa a perder la poca comida que puedes conseguir. Ves a los hijos durmiendo en las aceras y en los portales por el calor. No puedes filtrar agua, no puedes hervirla ni enfriarla para tomarla”, declaró.

El activista denunció además las irregularidades en la distribución de la electricidad. “La empresa eléctrica está vendiendo la electricidad. Ya se han hecho denuncias de que, si te quitan el circuito, la están vendiendo a otro por 200 o 500 dólares para garantizar 24 horas de servicio”, afirmó, sin presentar pruebas de esa acusación.

El lugar de la protesta fue rodeado por patrullas y efectivos de la Seguridad del Estado. “Vi cómo empezaron a pasar la gente de la Seguridad y las patrullas de la unidad de Aguilera”, señaló.

En otro de los videos enviados a Martí Noticias agregó: “Llegaron los camiones de la represión”.

En las últimas semanas se han documentado manifestaciones en barrios como Santos Suárez, Lawton, Luyanó, La Víbora, Marianao, Vedado, San Miguel del Padrón y La Lisa, motivadas principalmente por los prolongados apagones y la escasez de agua.

En Santiago de Las Vegas, en el municipio Boyeros, vecinos realizaron un cacerolazo esta semana frente a una unidad policial para reclamar por la falta de electricidad y agua potable. Una activista que participó en esa protesta dijo a Martí Noticias que los agentes amenazaron con golpear a quienes permanecieran en la calle. “Las Avispas decían: ‘El que cojan en la calle es darle un palo… palo pa’ todo el mundo’”, relató.