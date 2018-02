UNPACU denuncia arrestos y allanamientos de viviendas de sus activistas (VIDEO)

La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) denunció seis allanamientos y más de diez detenciones que han tenido lugar contra sus activistas en las últimas 48 horas en Río Cauto, Songo La Maya, Bayamo, Manatí y La Habana.

"Este nuevo periodo represivo que se ha desatado desde hace tres días se va convirtiendo en tendencia. No sabemos exactamente cuál es el móvil. Presumimos que, en tanto se acerquen los días de las votaciones el 11 de marzo, se irán incrementando la vigilancia y la represión. Además, les han dicho a muchos de los detenidos que ellos no van a permitir que se suba un vídeo más de denuncia a nuestro canal de YouTube", declaró el portavoz de la organización Carlos Amel Oliva Torres en entrevista con el sitio Diario de Cuba.

En Bayamo "unos carteles con mensajes anticastristas que aparecieron en la localidad y al activista Misael Espinosa lo culparon y le allanaron la vivienda por ello. Según ellos, buscaban medios que lo vinculasen a estos carteles. Este allanamiento fue a las 5:00am y a Espinosa se lo llevaron preso este jueves desde esa hora hasta las 3:00 de la tarde", explicó el portavoz de UNPACU.

En La Habana, la activista Sonia de la Caridad González y su esposo Roberto Pérez Rodríguez fueron liberados el jueves tras 24 horas de detención en la estación de la policía de Cuba y Chacón.

"En el Tribunal, la jefa de la Sala (que no se identificó) cuando ella le planteó la inmediatez con que le avisaron del juicio y que no le había llegado la petición fiscal, le dijo que eso era así porque era un juicio sumario. González explicó que sin abogado y sin petición fiscal no iba a ir a juicio y, entonces, esta funcionaria ordenó la detención y fue arrestada en ese mismo tribunal junto a su esposo", detalló Oliva Torres.

Este jueves, además, el activista de la UNPACU, Gilberto Hernández La O, "fue detenido en Palma Soriano (Santiago de Cuba) cuando se dirigía a un encuentro semanal de su sede. Cuando iba llegando a la esquina de la calle le dijeron que no podía pasar y un oficial ordenó que lo detuvieran. En el arresto lo golpearon violentamente y le provocaron una herida en la cara, en la ceja. Todavía hoy (este viernes) se encuentra en la unidad policial conocida como La Territorial en Palma Soriano".

"No han dejado a nadie verlo y probablemente estén esperando que pase la alteración de los golpes para ser liberado y le dijeron a la familia que lo iban a acusar de atentado", precisó Oliva Torres.

Tomado de Diario de Cuba, canal UNPACU y redes sociales