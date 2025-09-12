Trump anuncia captura de la persona sospechosa de dispararle a Kirk (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...



El Presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció este viernes que el sospechoso de dispararle al activista conservador Charlie Kirk está bajo custodia de las autoridades.

"Esencialmente, alguien muy cercano a él lo entregó", afirmó Trump en televisión y explicó luego cómo los investigadores encontraron al sospechoso, con la ayuda de un ministro, un miembro del Servicio de Alguaciles y su padre.

El presidente declaró en Fox News que hay "un alto grado de certeza" de que la persona bajo custodia es en realidad quien mató el miércoles a Kirk mientras debatía en un campus universitario en Utah.

"Espero que le apliquen la pena de muerte", dijo el mandatario.

"Tenemos a la persona que creemos que buscamos, pero entraron en la comisaría y allí está ahora", dijo Trump.

Las autoridades se han mantenido en la búsqueda de un joven universitario de interés, que se ve en videos y fotos huyendo desde una azotea donde supuestamente disparó a Kirk, quien será honrado póstumamente con la Medalla Presidencial de la Libertad.

Las autoridades dijeron que el disparo que alcanzó al cuello de Kirk se produjo a unos 200 metros de distancia, probablemente desde una posición elevada en la azotea del edificio Losee Center, que se encuentra al otro lado de la plaza desde donde Kirk estaba hablando.