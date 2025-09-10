Asesinan de un disparo al activista conservador Charlie Kirk en evento en una universidad de Utah

Getting your Trinity Audio player ready...

Charlie Kirk, fundador de la organización conservadora Turning Point USA, falleció el miércoles a los 31 años tras ser herido de bala durante un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU).

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendía ni compartía el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros", escribió el presidente Donald Trump en su red Truth Social.

"Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", agregó.

En su honor, Trump ordenó que las banderas estadounidenses en todo el país se bajen a media asta.

El activista, una figura prominente del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos, se encontraba participando en la gira American Comeback Tour cuando fue atacado.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que Kirk recibió el disparo mientras hablaba con asistentes al evento.

"Querido Dios, protege a Charlie en su hora más oscura", escribió en X el vicepresidente de EEUU, JD Vance.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también compartió un mensaje de condolencias en X. "Jeanette y yo estamos devastados. El compromiso de Charlie Kirk con las futuras generaciones de Estados Unidos y su sentido de patriotismo resonarán durante décadas. Que el Señor bendiga a Charlie y a su familia".

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart lo definió como "un patriota estadounidense que dedicó su vida a compartir con el mundo uno de los pilares fundamentales de la democracia estadounidense: la libertad de expresión".

"Ha sido asesinado en un acto de pura maldad y violencia política. Estoy destrozado y horrorizado. La violencia política NO tiene cabida en nuestro país. Espero que los responsables sean encontrados y respondan con todo el peso de la ley", comentó.

"Charlie Kirk murió como un héroe. Fue un verdadero guerrero, asesinado por sus ideas y por luchar por sus creencias", apuntó por su parte la congresista María Elvira Salazar.

"Dedicó su vida a enseñar a jóvenes en los campus, animándolos a ser diferentes, a ser rebeldes a través del conservadurismo. Nunca olvidaremos su legado y jamás permitiremos que la violencia nos silencie ni prevalezca", agregó.

"Este ataque contra el líder conservador Charlie Kirk es absolutamente reprensible", dijo el congresista Carlos Gimenez.

"Desde el Congreso federal, denunciamos esta barbarie y rezamos para que los culpables sean encontrados y procesados lo antes posible", apuntó.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 12:20 p.m. Kirk fue trasladado de inmediato a un hospital en estado crítico, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades no han detenido a ningún sospechoso, dijo el alcalde de Orem, Utah, David Young, en declaraciones citadas por la agencia AP. La investigación permanece en curso, dijeron las autoridades.

En respuesta al incidente, el campus de UVU fue cerrado y las clases canceladas. “Quienes se encuentren en el campus, quédense en sus lugares hasta que la policía pueda escoltarlos fuera de forma segura”, señaló la universidad en un comunicado. Las carreteras de acceso también fueron cerradas temporalmente.

Turning Point USA, la organización fundada por Kirk en 2012, ha sido una de las plataformas más influyentes en la movilización de jóvenes conservadores en Estados Unidos, con estrechos vínculos con figuras del Partido Republicano.