Represores cubanos suma a su lista a directivos en centros de enseñanza por intimidación política

El proyecto Represores Cubanos, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC), incorporó a su lista de "represores de cuello blanco" a dos directivos del área de educación en Cuba por amenazar a estudiantes. Esta medida ocurre en un contexto de represión en la isla tras la captura de Nicolás Maduro por parte de tropas élites estadounidenses.

Sobre este hecho, el periodista Rolando Cartaya, director del proyecto independiente con sede en Miami, declaró a Martí Noticias que Rosángel Margarita Fournier Arrieta, presidenta de la FEU en la Facultad de Ciencias Médicas de Camagüey, vertió amenazas contra los alumnos que se ausentaran al Día Territorial de la Defensa, advirtiendo que serían analizados por sus profesores.

En el mensaje enviado por Fournier Arrieta se lee: “Mañana todos los estudiantes deben asistir al Día Territorial de la Defensa; aquellos estudiantes ausentes serán analizados posteriormente con sus profesores guías”. Estudiantes y profesores interpretaron este contenido como una advertencia de represalias por una actividad que no forma parte del currículo de la facultad.

Al respecto, Cartaya también informó a Martí Noticias que William Peña Peña, director del Instituto Preuniversitario Urbano Antonio Maceo Grajales, en Campechuela, Granma, fue denunciado por amenazar con el fusilamiento a estudiantes considerados desafectos al sistema.

El periodista señaló que declarar públicamente que los alumnos contrarios a la Revolución serán fusilados es un hecho grave que recuerda a regímenes donde disentir del poder se castiga con la muerte.

Durante el matutino del lunes 12 de enero de 2026, Peña afirmó: “Tenemos que estar preparados por si somos atacados por el imperialismo. Los estudiantes que estén en contra de la Revolución y en favor de los EEUU serán fusilados”.

El martes, 13 de enero, Peña fue citado a la Dirección Municipal de Educación en una reunión con funcionarios del Gobierno y del Partido Comunista, pero no se anunciaron medidas en su contra.

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba indicó que estas amenazas contra menores de edad buscan utilizar el terror para reprimir la disidencia. La organización advirtió que el discurso oficial podría radicalizarse y generar consecuencias graves contra una juventud que manifiesta su rechazo al sistema en las calles.