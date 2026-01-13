Objetores de Conciencia llaman a los militares cubanos a no reprimir al pueblo

Getting your Trinity Audio player ready...

El movimiento de Militares Objetores de Conciencia (MOC), liderado por el general retirado Rafael del Pino, hizo público este lunes un comunicado dirigido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y al Ministerio del Interior (MININT), en el que denuncian la usurpación de la soberanía nacional por el conglomerado militar-empresarial GAESA y exhorta a los militares a no reprimir al pueblo.

En el documento, difundido por el laboratorio de ideas por Cuba Siglo 21, le dicen a los militares "ustedes han jurado defender la soberanía de Cuba, no han jurado lealtad a la oligarquía de GAESA. La soberanía descansa en el pueblo".

El historiador, diplomático y académico Juan Antonio Blanco, quien preside Cuba Siglo 21, explicó que en su opinión se trata de un llamado "dramático, pero coherente con la gravedad del momento".

"Ellos dicen: esta es la hora de las definiciones. O se está del lado del pueblo y de la soberanía, o se está del lado de quienes la han secuestrado", comentó Blanco a Martí Noticias.

“Lo que ellos me han comunicado —señaló— es que perciben que la situación nacional se aproxima a un punto de definición. No se trata de una apreciación ligera, sino del análisis de un conjunto de factores concurrentes: el agravamiento sostenido de la crisis económica y social en Cuba, el aumento previsible de las protestas populares y, paralelamente, una intensificación de la represión estatal contra esas manifestaciones”.

El experto contextualizó el momento cubano dentro de un escenario internacional cambiante, marcado por los recientes acontecimientos en Venezuela y por una política estadounidense más resolutiva hacia los regímenes autoritarios de la región.

"El movimiento considera imprescindible adelantarse y emitir lo que ellos mismos describen como un aldabonazo definitivo dirigido a sus antiguos compañeros de armas en las FAR y el Ministerio del Interior... Desde el punto de vista legal, moral e histórico, quienes ejecuten ese tipo de órdenes incurren en responsabilidad individual. Eso es precisamente lo que el movimiento quiere dejar meridianamente claro”, añadió.

Ante el debate recurrente sobre la soberanía, Blanco apuntó una explicación detallada desde la teoría política y el derecho constitucional.

“La soberanía, según toda la doctrina clásica y contemporánea, reside en el pueblo. En los sistemas democráticos, el pueblo delega temporalmente el ejercicio de esa soberanía en gobernantes que elige libremente, mediante elecciones auténticas y competitivas”, explicó.

Sin embargo, precisó que cuando ese mecanismo no existe, la soberanía deja de ser ejercida legítimamente.

El comunicado del MOC, en uno de sus puntos más polémicos, plantea que, ante órdenes de masacrar a ciudadanos indefensos, los militares deben voltear las armas contra quienes emitan y ejecuten esas órdenes, al considerarlas criminales.

Asimismo, el texto abre la puerta a una eventual protección internacional de protestas populares, evocando el precedente histórico de 1898, cuando los mambises cubanos cooperaron con fuerzas estadounidenses para poner fin a la crisis humanitaria causada por el régimen colonial español.

“Lo que están diciendo estos militares es que la soberanía radica en el pueblo cubano, no radica en este gobierno porque nunca nadie lo eligió y en ese sentido si ustedes cumplen órdenes de disparar contra el pueblo, no están defendiendo la soberanía, están defendiendo a un grupo mafioso con intereses particulares y se han convertido en mercenarios de ese grupo mafioso. Ustedes tienen que estar al lado de la defensa de la soberanía y del pueblo”, concluyó.