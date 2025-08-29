Enlaces de accesibilidad

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Viernes, 29 de agosto del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Aumentan las horas de apagones en Cuba | Varios países latinoamericanos respaldan la iniciativa militar de Estados Unidos para combatir el narcotráfico | Viajará el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México y Ecuador la próxima semana | El primer ministro de Israel confirma que su país participa en negociaciones sobre desmilitarización del Sur de Siria | El cubano Miguel Vargas conecta grand slam contra Yankees... Y Yunito Gurriel con 3 hits y 2 anotadas, entre otras noticias.

