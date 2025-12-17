Noticiero Martí noticias | Miércoles, 17 de Diciembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Ordena el presidente Trump bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela | Rick Scott tilda a Maduro de narcotraficante y advierte que EEUU aumentará la presión para su salida | Cuba celebra el Día de San Lázaro: Fe, sacrificio y esperanza en medio de la crisis | Nueva crisis eléctrica en Cuba: Avería en La Habana desconecta varias plantas y eleva el déficit a más de 2.000 MW | Secuelas del dengue y la chikungunya persisten mientras el régimen minimiza el brote | Juan Soto, estrella dominicana, representará a su país en el Clásico Mundial de Béisbol, entre otras noticias.