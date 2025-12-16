Noticiero Martí noticias | Martes, 16 de Diciembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Contagios de dengue y chikungunya en Cuba generan un impacto físico y social de gran magnitud | Nueva avería en termoeléctrica de Nuevitas agrava crisis energética en Cuba | El preso político Pavel Rodríguez Nápoles, miembro de FANTU, cumple 25 días en huelga de hambre | El artista Nando OBDC sigue recluido en Mayabeque a la espera de sentencia tras juicio en noviembre | Promete Maduro energía eléctrica para Cuba pese a la falta de suministro en Venezuela | Orden ejecutiva del presidente Trump declara como sustancia ilícita al fentanilo | Tres países abandonan la Serie del Caribe debido a su sede en Venezuela, entre otras noticias.