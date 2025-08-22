Noticiero Martí Noticias | Viernes, 22 de agosto del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Se suicida otro joven cubano mientras cumplía el Servicio Militar | Atentados terroristas dejan muertos y heridos en Colombia | Estados Unidos pide a sus cuidadanos no viajar a Venezuela por graves riesgos | El pinareño Andy Pagés conecta doblete, jonrón, anota 2 veces y Aroldis Chapman logra un rescate para Boston contra su viejo equipo: los Yankees!, entre otras noticias.