Noticiero Martí Noticias | Viernes, 12 de septiembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Cuba sigue apagada. A horas del restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, la Guiteras falla y se prepara para un largo mantenimiento | Exigen ladrones de la isla miles de dólares por devolución de documentos robados a visitantes de Estados Unidos | El FBI da detalles sobre la detención del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk | Condenan a 27 años de cárcel al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por intento de golpe de Estado | El púgil cubano Osleys Iglesias, que promedia 14 y 0, reta al ganador de este sábado entre el Canelo y Crawford, entre otras noticias.