Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 27 de agosto del 2025
Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Solicitan medidas urgentes para salvar la vida del preso cubano Nadir Martín Perdomo | Canadá advierte a sus ciudadanos a extremar precauciones en viajes Cuba | Impone Estados Unidos a India aranceles del 50% por la compra de petróleo ruso | El Papa León une su voz a los patriarcas de Jerusalén para que se ponga fin a la guerra en Gaza | El zurdo cubano Adrián Morejón gana su juego # 10 de la temporada... y el tunero Yordan Alvarez regresa tras una lesion de casi 4 meses, entre otras noticias, entre otras noticias.
Episodios
-
agosto 26, 2025
Noticiero Martí Noticias | Martes, 26 de agosto del 2025
-
agosto 25, 2025
Noticiero Martí Noticias | Lunes, 25 de agosto del 2025
-
agosto 22, 2025
Noticiero Martí Noticias | Viernes, 22 de agosto del 2025
-
agosto 21, 2025
Noticiero Martí Noticias | Jueves, 21 de agosto del 2025
-
agosto 20, 2025
Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 20 de agosto del 2025
-
agosto 19, 2025
Noticiero Martí Noticias | Martes, 19 de agosto del 2025
