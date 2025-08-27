Enlaces de accesibilidad

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 27 de agosto del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Solicitan medidas urgentes para salvar la vida del preso cubano Nadir Martín Perdomo | Canadá advierte a sus ciudadanos a extremar precauciones en viajes Cuba | Impone Estados Unidos a India aranceles del 50% por la compra de petróleo ruso | El Papa León une su voz a los patriarcas de Jerusalén para que se ponga fin a la guerra en Gaza | El zurdo cubano Adrián Morejón gana su juego # 10 de la temporada... y el tunero Yordan Alvarez regresa tras una lesion de casi 4 meses, entre otras noticias, entre otras noticias.

