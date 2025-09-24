Enlaces de accesibilidad

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 24 de septiembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Intensas lluvias en Camagüey provocan inundaciones en varias áreas de la ciudad | Condenan a cuatro tuneros por convocar en redes sociales a una marcha que no ocurrió | Detienen hoy en Santa Clara al opositor Guillermo Fariñas cuando se dirigía al Tribunal Provincial para presenciar el juicio de José Gabriel Barrenechea | Estados Unidos descartó una reunión bilateral con representantes de Cuba, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre otras noticias.

