Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 24 de septiembre del 2025
Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Intensas lluvias en Camagüey provocan inundaciones en varias áreas de la ciudad | Condenan a cuatro tuneros por convocar en redes sociales a una marcha que no ocurrió | Detienen hoy en Santa Clara al opositor Guillermo Fariñas cuando se dirigía al Tribunal Provincial para presenciar el juicio de José Gabriel Barrenechea | Estados Unidos descartó una reunión bilateral con representantes de Cuba, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre otras noticias.
