Noticiero Martí Noticias | Martes, 9 de septiembre del 2025
Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Los apagones superan a la falta de alimentos como principal preocupación de los cubanos | Aumenta la violencia en Cuba: Doble Homicidio en Artemisa sigue sin resolverse | Puerto Rico reafirma su compromiso contra el narcotráfico mediante ejercicios militares que realiza el Gobierno de EEUU en su territorio | El relevista cubano Raisel Iglesias con su rescate número 25... Victor Mesa Jr. impulsa 3 carreras con jonron y doblete... Boston apalea al holguinero Luis Morales, entre otras noticias.
Episodios
-
septiembre 08, 2025
Noticiero Martí Noticias | Lunes, 8 de septiembre del 2025
-
septiembre 02, 2025
Noticiero Martí Noticias
-
agosto 29, 2025
Noticiero Martí Noticias | Viernes, 29 de agosto del 2025
-
agosto 28, 2025
Noticiero Martí Noticias | Jueves, 28 de agosto del 2025
-
agosto 27, 2025
Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 27 de agosto del 2025
-
agosto 26, 2025
Noticiero Martí Noticias | Martes, 26 de agosto del 2025
