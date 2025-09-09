Enlaces de accesibilidad

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Martes, 9 de septiembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Los apagones superan a la falta de alimentos como principal preocupación de los cubanos | Aumenta la violencia en Cuba: Doble Homicidio en Artemisa sigue sin resolverse | Puerto Rico reafirma su compromiso contra el narcotráfico mediante ejercicios militares que realiza el Gobierno de EEUU en su territorio | El relevista cubano Raisel Iglesias con su rescate número 25... Victor Mesa Jr. impulsa 3 carreras con jonron y doblete... Boston apalea al holguinero Luis Morales, entre otras noticias.

