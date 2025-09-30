Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Martes, 30 de septiembre del 2025

Noticiero Martí Noticias | Martes, 30 de septiembre del 2025
Embed
Noticiero Martí Noticias | Martes, 30 de septiembre del 2025

No media source currently available

0:00 0:29:22 0:00
Enlace directo

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Se eleva a dos el número de fallecidos por la tormenta Imelda en el oriente de Cuba | Denuncian vecinos fallas de la Defensa Civil en medio de las inundaciones en el oriente de Cuba | Violencia machista en la Isla deja a dos mujeres asesinadas en menos de una semana | Crisis energética se agrava en Cuba tras fallo de dos bloques de la Termoeléctrica Renté | Estados Unidos denuncia participación del régimen cubano en trata de personas | Arrancan los Playoffs de las grandes ligas de baseball con duelo clásico: Yankees contra Medias Rojas, entre otras noticias.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG