Noticiero Martí Noticias | Martes, 26 de agosto del 2025
Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Confirman un nuevo feminicidio en Cuba y se eleva a 26 la cifra en lo que va de año | Expresarse en Internet en la Isla es un acto de valentía, señala organización defensora de la libertad de expresión y prensa | Aborda el secretario de Estado, Marco Rubio, con sus homólogos europeos la guerra en Ucrania | El pinareño Andy Pagés pega 2 jonrones e impulsa 4 carreras... Y el holguinero Aroldis Chapman logra su rescate # 25 del año, entre otras noticias.
Episodios
-
agosto 25, 2025
Noticiero Martí Noticias | Lunes, 25 de agosto del 2025
-
agosto 22, 2025
Noticiero Martí Noticias | Viernes, 22 de agosto del 2025
-
agosto 21, 2025
Noticiero Martí Noticias | Jueves, 21 de agosto del 2025
-
agosto 20, 2025
Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 20 de agosto del 2025
-
agosto 19, 2025
Noticiero Martí Noticias | Martes, 19 de agosto del 2025
-
agosto 18, 2025
Noticiero Martí Noticias | Lunes, 18 de agosto del 2025
Foro