Noticiero Martí Noticias | Martes, 16 de septiembre del 2025
Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Disminuye el poder adquisitivo en la isla, aumentan los precios en el mercado informal y la inflación devora a los cubanos | Repiten apagones masivos en La Habana por una nueva avería eléctrica | Estados Unidos hunde en el caribe una embarcación venezolana vinculada al narcotráfico | El pinareño Andy Pagés conecta tres hits, jonrón, anota dos carreras, pero aun así los Dodgers pierden... Arranca hoy en Europa la Champions league, entre otras noticias.
Episodios
-
septiembre 15, 2025
Noticiero Martí Noticias | Lunes, 15 de septiembre del 2025
-
septiembre 12, 2025
Noticiero Martí Noticias | Viernes, 12 de septiembre del 2025
-
septiembre 11, 2025
Noticiero Martí Noticias | Jueves, 11 de septiembre del 2025
-
septiembre 10, 2025
Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 10 de septiembre del 2025
-
septiembre 09, 2025
Noticiero Martí Noticias | Martes, 9 de septiembre del 2025
-
septiembre 08, 2025
Noticiero Martí Noticias | Lunes, 8 de septiembre del 2025
