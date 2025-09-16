Noticiero Martí Noticias | Martes, 16 de septiembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Disminuye el poder adquisitivo en la isla, aumentan los precios en el mercado informal y la inflación devora a los cubanos | Repiten apagones masivos en La Habana por una nueva avería eléctrica | Estados Unidos hunde en el caribe una embarcación venezolana vinculada al narcotráfico | El pinareño Andy Pagés conecta tres hits, jonrón, anota dos carreras, pero aun así los Dodgers pierden... Arranca hoy en Europa la Champions league, entre otras noticias.