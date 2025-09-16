Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Martes, 16 de septiembre del 2025

Noticiero Martí Noticias | Martes, 16 de septiembre del 2025
Embed
Noticiero Martí Noticias | Martes, 16 de septiembre del 2025

No media source currently available

0:00 0:29:24 0:00
Enlace directo

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Disminuye el poder adquisitivo en la isla, aumentan los precios en el mercado informal y la inflación devora a los cubanos | Repiten apagones masivos en La Habana por una nueva avería eléctrica | Estados Unidos hunde en el caribe una embarcación venezolana vinculada al narcotráfico | El pinareño Andy Pagés conecta tres hits, jonrón, anota dos carreras, pero aun así los Dodgers pierden... Arranca hoy en Europa la Champions league, entre otras noticias.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG