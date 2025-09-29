Enlaces de accesibilidad

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Lunes, 29 de septiembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: Castiga la tormenta Imelda con fuertes lluvias el oriente de Cuba | Plataformas independientes confirman nuevo feminicidio en la Isla | Revoca el Departamento de Estado de Estados Unidos la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro | Siete peloteros nacidos en Cuba están en la postemporada de las mayores, y los play-offs arrancan mañana por Radio Martí, entre otras noticias.

