Noticiero Martí Noticias | Lunes, 29 de septiembre del 2025
Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: Castiga la tormenta Imelda con fuertes lluvias el oriente de Cuba | Plataformas independientes confirman nuevo feminicidio en la Isla | Revoca el Departamento de Estado de Estados Unidos la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro | Siete peloteros nacidos en Cuba están en la postemporada de las mayores, y los play-offs arrancan mañana por Radio Martí, entre otras noticias.
Episodios
-
septiembre 26, 2025
Noticiero Martí Noticias | Viernes, 26 de septiembre del 2025
-
septiembre 25, 2025
Noticiero Martí Noticias | Jueves, 25 de septiembre del 2025
-
septiembre 24, 2025
Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 24 de septiembre del 2025
-
septiembre 23, 2025
Noticiero Martí Noticias | Martes, 23 de septiembre del 2025
-
septiembre 22, 2025
Noticiero Martí Noticias | Lunes, 22 de septiembre del 2025
-
septiembre 19, 2025
Noticiero Martí Noticias
Foro