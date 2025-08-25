Enlaces de accesibilidad

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Lunes, 25 de agosto del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Atropello múltiple en La Habana deja un muerto y ocho heridos | La criminalidad en Cuba registró un aumento sin precedentes en el primer semestre de 2025, revela informe | Estados Unidos hace un llamado por el preso político cubano Maykel Osorbo | Excarcelan en Venezuela a 13 presos políticos, 816 siguen detenidos | Pinareño Randy Arozarena anota 3 carreras en Seattle... Relevista cubano Raisel Iglesias con otro rescate para Atlanta, entre otras noticias.

