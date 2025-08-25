Noticiero Martí Noticias | Lunes, 25 de agosto del 2025
Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Atropello múltiple en La Habana deja un muerto y ocho heridos | La criminalidad en Cuba registró un aumento sin precedentes en el primer semestre de 2025, revela informe | Estados Unidos hace un llamado por el preso político cubano Maykel Osorbo | Excarcelan en Venezuela a 13 presos políticos, 816 siguen detenidos | Pinareño Randy Arozarena anota 3 carreras en Seattle... Relevista cubano Raisel Iglesias con otro rescate para Atlanta, entre otras noticias.
-
agosto 22, 2025
Noticiero Martí Noticias | Viernes, 22 de agosto del 2025
-
agosto 21, 2025
Noticiero Martí Noticias | Jueves, 21 de agosto del 2025
-
agosto 20, 2025
Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 20 de agosto del 2025
-
agosto 19, 2025
Noticiero Martí Noticias | Martes, 19 de agosto del 2025
-
agosto 18, 2025
Noticiero Martí Noticias | Lunes, 18 de agosto del 2025
-
agosto 13, 2025
Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 13 de agosto del 2025
