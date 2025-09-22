Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Lunes, 22 de septiembre del 2025

Noticiero Martí Noticias | Lunes, 22 de septiembre del 2025
Embed
Noticiero Martí Noticias | Lunes, 22 de septiembre del 2025

No media source currently available

0:00 0:29:16 0:00
Enlace directo

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Cuba sigue apagada y se reportan protestas en la Habana y varias localidades del país | Vecinos de Regla protestan en las calles luego de casi un mes sin agua | El monopolio estatal de las comunicaciones de Cuba, ETECSA, anuncia interrupciones en los servicios de telefonía móvil y fija | Inicia la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York | 24 horas después de convertirse en el relevista cubano con más triunfos en la historia de las mayores, Adrián Morejón, logra su "aguante" número 20, entre otras noticias.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG