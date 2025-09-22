Noticiero Martí Noticias | Lunes, 22 de septiembre del 2025
Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Cuba sigue apagada y se reportan protestas en la Habana y varias localidades del país | Vecinos de Regla protestan en las calles luego de casi un mes sin agua | El monopolio estatal de las comunicaciones de Cuba, ETECSA, anuncia interrupciones en los servicios de telefonía móvil y fija | Inicia la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York | 24 horas después de convertirse en el relevista cubano con más triunfos en la historia de las mayores, Adrián Morejón, logra su "aguante" número 20, entre otras noticias.
Episodios
-
septiembre 19, 2025
Noticiero Martí Noticias
-
septiembre 18, 2025
Noticiero Martí Noticias | Jueves, 18 de septiembre del 2025
-
septiembre 17, 2025
Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 17 de septiembre del 2025
-
septiembre 16, 2025
Noticiero Martí Noticias | Martes, 16 de septiembre del 2025
-
septiembre 15, 2025
Noticiero Martí Noticias | Lunes, 15 de septiembre del 2025
-
septiembre 12, 2025
Noticiero Martí Noticias | Viernes, 12 de septiembre del 2025
