Noticiero Martí Noticias | Lunes, 15 de septiembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Prolongados cortes de electricidad afectan el abastecimiento de agua en la capital y a todo lo largo del país | Residentes de Gibara, Holguín, protestaron masivamente exigiendo electricidad y agua | Miles de personas asisten al Kennedy Center de Washington en una vigilia para recordar al líder juvenil conservador Charlie Kirk | María Corina Machado aseguró, en la cumbre “Europa Viva 25”, que Venezuela está ganando la lucha contra el régimen de Maduro | Púgil cubano peso supermediano, Raiko Santana, gana por knockout...mientras el zurdo holguinero, Aroldis Chapman, alcanza su rescate número treinta, entre otras noticias.