Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Lunes, 15 de septiembre del 2025

Noticiero Martí Noticias | Lunes, 15 de septiembre del 2025
Embed
Noticiero Martí Noticias | Lunes, 15 de septiembre del 2025

No media source currently available

0:00 0:29:24 0:00
Enlace directo

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Prolongados cortes de electricidad afectan el abastecimiento de agua en la capital y a todo lo largo del país | Residentes de Gibara, Holguín, protestaron masivamente exigiendo electricidad y agua | Miles de personas asisten al Kennedy Center de Washington en una vigilia para recordar al líder juvenil conservador Charlie Kirk | María Corina Machado aseguró, en la cumbre “Europa Viva 25”, que Venezuela está ganando la lucha contra el régimen de Maduro | Púgil cubano peso supermediano, Raiko Santana, gana por knockout...mientras el zurdo holguinero, Aroldis Chapman, alcanza su rescate número treinta, entre otras noticias.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG