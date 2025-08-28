Enlaces de accesibilidad

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Jueves, 28 de agosto del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | La Embajada de Estados Unidos en La Habana emite alerta de salud ante el panorama sanitario en Cuba | El dólar y el euro rompen nuevo récord en la Isla | Ataque ruso contra Kiev deja muertos, heridos, y daña la sede de la Unión Europea | Adolis García tiene su juego más productivo en años... el tunero Yordan Alvarez jonronea... y el holguinero Aroldis Chapman logra otro rescate, entre otras noticias.

