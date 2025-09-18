Enlaces de accesibilidad

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Jueves, 18 de septiembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Acompañados de cacerolas y al grito de, ¡Queremos luz!, vecinos de Cojímar tomaron las calles en protesta a un prolongado apagón | El Tribunal Municipal de Bayamo, juzga a 16 detenidos por las protestas ocurridas el 17 de marzo de 2024 | Organizaciones independientes cubanas piden a la Unión Europea revise su política hacia Cuba por falta de avances en democracia y derechos humanos | En su último día de visita de estado al Reino Unido, el presidente Donald Trump se reúne con Keir Starmer | El zurdo cubano Adrián Morejón, gana su juego numero 12 junto a los Padres, mientras el Camagüeyano Yariel Rodríguez, pierde para el Toronto, entre otras noticias.

