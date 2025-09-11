Noticiero Martí Noticias | Jueves, 11 de septiembre del 2025
Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Cuba en penumbras: Pinar del Río, Granma y Guantánamo, continúan apagadas por segundo día consecutivo | Derrumbe parcial de un edificio en Centro Habana expone crisis habitacional y falta de mantenimiento | Recupera el FBI lo que pudiera ser el arma de fuego con que se asesinó a Charlie Kirk | Chapman, Morejón y Rodón, 3 zurdos de sangre cubana perdieron anoche en el béisbol de las mayores, entre otras noticias.
Episodios
-
septiembre 10, 2025
Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 10 de septiembre del 2025
-
septiembre 09, 2025
Noticiero Martí Noticias | Martes, 9 de septiembre del 2025
-
septiembre 08, 2025
Noticiero Martí Noticias | Lunes, 8 de septiembre del 2025
-
septiembre 02, 2025
Noticiero Martí Noticias
-
agosto 29, 2025
Noticiero Martí Noticias | Viernes, 29 de agosto del 2025
-
agosto 28, 2025
Noticiero Martí Noticias | Jueves, 28 de agosto del 2025
Foro