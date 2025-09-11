Enlaces de accesibilidad

Noticiero Martí Noticias | Jueves, 11 de septiembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Cuba en penumbras: Pinar del Río, Granma y Guantánamo, continúan apagadas por segundo día consecutivo | Derrumbe parcial de un edificio en Centro Habana expone crisis habitacional y falta de mantenimiento | Recupera el FBI lo que pudiera ser el arma de fuego con que se asesinó a Charlie Kirk | Chapman, Morejón y Rodón, 3 zurdos de sangre cubana perdieron anoche en el béisbol de las mayores, entre otras noticias.

